Bolu'da elektrik kesintisi alarmı: 7 Şubat 2024 için bilinmesi gerekenler

Bolu, 7 Şubat 2024'te Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) tarafından yürütülecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı bir elektrik kesintisi yaşayacak. Bu kesinti, elektrik dağıtım altyapısının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi amacı taşıyor. Bolu sakinleri, bu kesintiden etkilenecek bölgeler ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirildi.

SEDAŞ'tan kritik elektrik kesintisi duyurusu

SEDAŞ, Bolu'daki planlı elektrik kesintisinin, altyapı çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştirileceğini ve şehir sakinlerinin olumsuz etkilenmemesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını açıkladı. Bu kesinti, daha güvenli ve verimli bir elektrik dağıtım sistemi oluşturma amacını güdüyor.

Hangi bölgeler etkilenecek? kesinti programı detayları

Elektrik kesintisinin etkileyeceği bölgeler ve kesinti saatleri, SEDAŞ'ın resmi web sitesinde detaylı bir şekilde paylaşıldı. Bolu sakinleri, bu bilgilere ulaşarak kesinti zamanları hakkında bilgi edinebilir ve günlük programlarını buna göre düzenleyebilirler.

Kesinti süresince alınması gereken önlemler

SEDAŞ, kesinti süresince vatandaşların mağdur olmaması için çeşitli tedbirler aldı. Acil durumlar için müşteri hizmetleri ve iletişim hatları kesinti boyunca aktif olacak, böylece olası sorunlar hızla çözümlenebilecek. Bolu sakinleri, bu süre zarfında SEDAŞ'ın sunduğu bilgileri dikkate alarak gerekli önlemleri almalıdır.

Bolu'da elektrik kesintisi: Ne yapmalı?

7 Şubat 2024'teki bu planlı elektrik kesintisi, Bolu'nun elektrik altyapısını daha sağlam bir temele oturtma çabasının bir göstergesidir. Bolu sakinleri, kesinti süresince yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olmalı ve SEDAŞ'ın önerilerine uymalıdır.