07 Şub 2024 - 09:00- Güncel G:

ÖSYM 2024 sınav takvimi: Önemli sınavların tarihleri ve başvuru bilgilerini sizin için derledik

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Yeni yılın gelmesiyle birlikte, ÖSYM'nin 2024 yılı için planladığı sınav takvimi, öğrenci adaylarının gündemindeki yerini aldı. "ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi" kapsamında, KPSS, YKS, DGS, ALES gibi önemli sınavların tarihleri ve başvuru bilgileri açıklandı. İşte öğrenci ve adayların merakla beklediği 2024 yılı sınav tarihleri ve detaylar...

ÖSYM 2024 sınav takvimi: Önemli sınavların tarihleri ve başvuru bilgilerini sizin için derledik mask
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ÖYSM 2024 Sınav takvimi belli oldu

ÖSYM 2024 sınav takvimi: Önemli sınavların tarihleri ve başvuru bilgilerini sizin için derledik

ÖSYM, 2024 yılında gerçekleştirilecek sınavların takvimini 06 Kasım 2023 tarihinde resmî web sitesi üzerinden duyurdu. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sınav takvimine ulaşabilirler.

YKS 2024 Sınav tarihleri ve başvuru süreci

ÖSYM 2024 sınav takvimi: Önemli sınavların tarihleri ve başvuru bilgilerini sizin için derledik

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıklamalarına göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak. Adaylar, sınav başvurularını 1-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirebilecek ve sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak, böylece adaylar, hayallerindeki üniversitelere giriş için ter dökecek.

2024 YKS kaç oturumda gerçekleşecek?

ÖSYM 2024 sınav takvimi: Önemli sınavların tarihleri ve başvuru bilgilerini sizin için derledik

2024 YKS, adayları üniversite kapılarını aralamak için üç önemli aşamadan geçirecek: Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT). Sınav, 8 ve 9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak, böylece adaylar, hayallerindeki üniversitelere giriş için ter dökecek.

YKS konuları ve sınav içeriği

YKS'de adaylar, 9, 10 ve 11. sınıfların tüm derslerinin yanı sıra, 12. sınıfın işlenmiş konularından da sorumlu olacak. Bu, sınavın kapsamlılığını ve adayların ne kadar geniş bir bilgi birikimine sahip olmaları gerektiğini gösteriyor.

KPSS 2024 oturumlar ve takvim

ÖSYM 2024 sınav takvimi: Önemli sınavların tarihleri ve başvuru bilgilerini sizin için derledik

2024 KPSS Lisans oturumları, 14 Temmuz'da Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri için, 20-21 Temmuz tarihlerinde Alan Bilgisi oturumları için ve 8 Ağustos'ta ÖABT için planlandı.

MSÜ ve DGS sınav tarihleri

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı, 3 Mart 2024'te gerçekleştirilecek. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 30 Haziran 2024'te yapılacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta duyurulacak.

YÖKDİL ve ALES takvimi

YÖKDİL/1, 25 Şubat 2024 Pazar günü yapılacak. ALES-1, 21 Nisan; ALES-2, 28 Temmuz; ALES-3 ise 17 Kasım 2024 tarihlerinde uygulanacak.

2024 EKYS Sınav ve başvuru bilgileri

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS), 18 Şubat 2024'te yapılacak. Başvurular, 4-11 Ocak tarihleri arasında alınacak.

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi

ÖSYM, 2024 yılı için bir dizi sınav planladı. Bu sınavlar arasında YKS, KPSS, TYT, AYT, AÖS, DGS, YDS, TUS ve EUS gibi adayların kariyer yollarını belirleyecek önemli sınavlar yer alıyor. Adayların sınav tarihleri, başvuru süreçleri ve sınav ücretleri hakkında en güncel bilgilere ulaşabilmeleri için ÖSYM'nin resmi web sitesini düzenli olarak kontrol etmeleri önem taşıyor.

Sınav ücretleri ve başvuru detayları

2024 YKS için sınav ücreti henüz açıklanmadı. Adaylar, başvuru süreçlerini ÖSYM'nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden takip ederek, kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bu detaylı sınav takvimi, 2024 yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavlara katılacak tüm adaylar için kritik önem taşıyor. Adaylar, sınav tarihlerini ve başvuru detaylarını yakından takip ederek, sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyor.

 

# eğitim

07 Şub 2024 - 09:00 - Güncel

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