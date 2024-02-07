Bolu'da ne giymeli? 7 Şubat 2024 özel sıcaklık tahminleri!

Mevsim normallerinde sıcaklık bekleniyor
Hafta boyunca gündüz sıcaklıklarının 10-15°C arasında değişiklik göstermesi beklenirken, gece sıcaklıkları 0-5°C arasında olacak. Bu sıcaklık dalgalanmaları, gün içinde kat kat giyinme stratejisini ön plana çıkarıyor. Bölge halkı ve ziyaretçiler, soğuk sabah ve akşam saatlerine karşı hazırlıklı olmalı.
Rüzgâr ve soğuk için dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgârın güneşli günlerde etkili olabileceğini ve gece saatlerinde sıcaklık düşüşlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Önemli bir hava uyarısı bulunmamakla birlikte, bölge sakinleri ve ziyaretçiler dışarı çıkarken mevsime uygun kıyafet seçimi yapmalı.
Bolu ve çevresinde parçalı bulutlu hava
7 Şubat 2024 tarihleri arasında Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik ve Çankırı illerinde parçalı bulutlu hava hâkim olacak. Mevsim normallerine uygun sıcaklıkların yaşanacağı bu dönemde, doğaseverler için ideal koşullar sunuluyor. Bölge sakinleri ve ziyaretçiler, bu hafta doğanın keyfini çıkarmak için dışarıda daha fazla zaman geçirebilirler.
İl İl hava durumu tahmini:
Bolu Hava Durumu
7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 16°C En düşük: 4°C Az Bulutlu
Bartın Hava Durumu
7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 20°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu
Karabük Hava Durumu
7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 17°C En düşük: 5°C Parçalı Bulutlu
Kastamonu Hava Durumu
7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 16°C En düşük: 1°C Parçalı Bulutlu
Sinop Hava Durumu
7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 18°C En düşük: 10°C Parçalı Bulutlu
Çankırı Hava Durumu
7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 14°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu
Bilecik Hava Durumu
7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 19°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu
İstanbul Hava Durumu
7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Az Bulutlu
Ankara Hava Durumu
7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 14°C En düşük: 5°C Parçalı Bulutlu
İzmir Hava Durumu
7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 19°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu
Bursa Hava Durumu
7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 19°C En düşük: 13°C Parçalı Bulutlu
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.