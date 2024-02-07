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Bolu'da ne giymeli? 7 Şubat 2024 özel sıcaklık tahminleri!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, Bolu ve çevre illeri Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik ve Çankırı'da 7 Şubat 2024 tarihi itibarıyla hava durumu parçalı bulutlu olacak. Hava mevsim normalleri çerçevesinde seyredecek.

Bolu'da ne giymeli? 7 Şubat 2024 özel sıcaklık tahminleri! mask
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Mevsim normallerinde sıcaklık bekleniyor

Bolu'da ne giymeli? 7 Şubat 2024 özel sıcaklık tahminleri!

Hafta boyunca gündüz sıcaklıklarının 10-15°C arasında değişiklik göstermesi beklenirken, gece sıcaklıkları 0-5°C arasında olacak. Bu sıcaklık dalgalanmaları, gün içinde kat kat giyinme stratejisini ön plana çıkarıyor. Bölge halkı ve ziyaretçiler, soğuk sabah ve akşam saatlerine karşı hazırlıklı olmalı.

Rüzgâr ve soğuk için dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgârın güneşli günlerde etkili olabileceğini ve gece saatlerinde sıcaklık düşüşlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Önemli bir hava uyarısı bulunmamakla birlikte, bölge sakinleri ve ziyaretçiler dışarı çıkarken mevsime uygun kıyafet seçimi yapmalı.

Bolu ve çevresinde parçalı bulutlu hava

Bolu'da ne giymeli? 7 Şubat 2024 özel sıcaklık tahminleri!

7 Şubat 2024 tarihleri arasında Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Bilecik ve Çankırı illerinde parçalı bulutlu hava hâkim olacak. Mevsim normallerine uygun sıcaklıkların yaşanacağı bu dönemde, doğaseverler için ideal koşullar sunuluyor. Bölge sakinleri ve ziyaretçiler, bu hafta doğanın keyfini çıkarmak için dışarıda daha fazla zaman geçirebilirler.

İl İl hava durumu tahmini:

Bolu'da ne giymeli? 7 Şubat 2024 özel sıcaklık tahminleri!

Bolu Hava Durumu

7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 16°C En düşük: 4°C Az Bulutlu

Bartın Hava Durumu

7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 20°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu

Karabük Hava Durumu

7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 17°C En düşük: 5°C Parçalı Bulutlu 

Kastamonu Hava Durumu

7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 16°C En düşük: 1°C Parçalı Bulutlu 

Sinop Hava Durumu

7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 18°C En düşük: 10°C Parçalı Bulutlu 

Çankırı Hava Durumu

7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 14°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu 

Bilecik Hava Durumu

7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 19°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu   

İstanbul Hava Durumu

7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Az Bulutlu

Ankara Hava Durumu

7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 14°C En düşük: 5°C Parçalı Bulutlu

İzmir Hava Durumu

7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 19°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu

Bursa Hava Durumu

7 Şubat 2024 Çarşamba En yüksek: 19°C En düşük: 13°C Parçalı Bulutlu

07 Şub 2024 - 08:00 - Çevre

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