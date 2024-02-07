07 Şub 2024 - 10:00- Yaşam G:

Bu da fenomen çaycı, Bursa’ya giderseniz mutlaka uğrayın!

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Seyyar arabasında közde demlediği çayları uygun fiyata satan çaycı sosyal medyada fenomen oldu. Gece döneri ve gece ciğerinin ardından canı çay çekenler, gece geç saatlerde bile közde çay keyfi yapıyor.

Bu da fenomen çaycı, Bursa’ya giderseniz mutlaka uğrayın! mask
Bu da fenomen çaycı, Bursa’ya giderseniz mutlaka uğrayın!
Bu da fenomen çaycı, Bursa’ya giderseniz mutlaka uğrayın!
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Bursa'da gece döneri, gece ciğeri derken bir de gece çaycısı ortaya çıktı. Gece saat 00.00'dan sonra kor üzerinde seyyar arabasında demlediği çaydanlıktan koyduğu tavşan kanı çayı ucuza satan çaycı, bölge halkının ilgisini çekiyor.

8 yıldır aynı yerde çay satıyor

Bu da fenomen çaycı, Bursa’ya giderseniz mutlaka uğrayın!

Ekmek teknesini tarihi Ulu Cami'nin hemen yanına kuran, seyyar olarak açtığı tezgahta közde demlediği çayları satarak para kazanan Hasan Mert, bir vatandaşın kendisini gece yarısı videoya çekerek sosyal medyada paylaşması üzerine gece çaycısı olarak ününe ün kattı. 8 yıldır aynı yerde çay sattığını ancak gece çaycısı olarak ünlendikten sonra müşterilerinin arttığını belirten Hasan Mert, sosyal medya sayesinde müşterilerinin kendisini bulduğunu söyledi.

Tarihi Ulu Cami'nin hemen yanında

Çayı közde yaptığı için vatandaşların beğendiğini belirten Mert, “8 yıldır buradayım. Akşam 19.00'dan sabah 08.00'a kadar burada vatandaşlara hizmet veriyorum. Közde çay yaptığım için vatandaşlarımız beğeniyor. Zamanında gece tostçuları yokken biz buradaydık. Vatandaşların beğenme sebebi közde yapmam. Ayrıca ben burada sadece para değil insan da kazanıyorum. Her gelen vatandaşımızı güler yüz ile karşılıyorum” dedi.

‘Çaycı Hasan geldi' diyorlar

Bu da fenomen çaycı, Bursa’ya giderseniz mutlaka uğrayın!

Hasan Mert, “Bazen kahvehane sahipleri gelip soruyor, ‘Senin çayında ne var' diye. Benim çayımda bir şey yok, sadece güler yüz ile karşılıyorum insanları. Ben de satarken içiyorum. Bazı insanlar çayı bahane ederek benimle sohbet etmeye geliyor. Güler yüzlü olmak her zaman kazandırıyor. Ben geldiğim zaman herkes ‘Çaycı Hasan geldi' diyor. İlk çıktığım zamanlarda kimse tanımıyordu. Vatandaşlarımıza tuhaf geliyordu. Artık alıştılar, esnaflar ve vatandaşlar benim gelmemi bekliyor” ifadelerine yer verdi.

Çayı ilk defa deneyen bir vatandaş, “Ben ilk defa geliyorum. Arkadaşı sürekli görüyordum, içmek ilk defa nasip oldu. Çayının tadı çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Arkadaşımız akşam 19.00 ile sabah 08.00'a kadar buradaymış. Gelmek isteyenler buyursun gelsin, çayı on numara. Odun ateşinde demlediği için farklı bir tadı var, tavsiye ediyorum” dedi.

# VAR

07 Şub 2024 - 10:00 Bursa- Yaşam

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