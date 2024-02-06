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Bolu CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, emekliler için yardım kampanyası başlatarak esnafı desteklemeye davet etti

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Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, emekliler için başlattığı yardım kampanyası ile esnafları emeklilerin yanında olmaya davet ediyor. Detaylar haberimizde…

Bolu CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, emekliler için yardım kampanyası başlatarak esnafı desteklemeye davet etti mask
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Başkan Uç, emekliler için yardım kampanyası başlattı

Cumhuriyet Halk Partisi( CHP) Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, son günlerde emeklilere yönelik bir yardım kampanyası başlatarak dikkatleri üzerine çekti. Başkan Uç, bu kampanyayla birlikte emeklilerin yanında olan işletmeleri desteklemeye çağrıda bulunuyor. İşte bu anlamlı kampanyanın ayrıntıları.

Emeklilere ücretsiz çay kampanyası

Başkan Çetin Uç, geçtiğimiz günlerde bir kafenin emeklilere ücretsiz çay dağıtma kararını desteklemek amacıyla kafe sahibini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Uç, kafe sahibine emeklilere yardım amaçlı bir koli çay hediye etti. Bu ziyaret, bir dizi olumlu tepkiye yol açtı ve işte bu noktada başkanın çağrısıyla bir akım başladı.

Esnaflar ve işletmeler emeklilere destek oluyor

Başkan Uç'un bu anlamlı jesti sonrasında birçok işletme sahibi ve esnaf, emeklilere yardım etmek için ellerini taşın altına koymaya başladı. İşletme sahipleri, emeklilere destek kampanyaları başlatarak emeklilerin yanında olduklarını gösteriyorlar.

Poyraz Et Lokantası emeklilere yüzde 20 indirim sunuyor

Bolu CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, emekliler için yardım kampanyası başlatarak esnafı desteklemeye davet etti

Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Poyraz Et Lokantası da bu yardım kampanyasına katılan işletmelerden biri oldu. Başkan Uç, Poyraz Et Lokantası'nı ziyaret ederek işletme sahibine teşekkür etti. Lokanta, emeklilere yönelik yüzde 20 indirim uygulayarak kampanyaya destek veriyor.

Başkan Uç: "Emeklilerimize destek olalım"

Başkan Uç, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin sorunlarını göz ardı etmeyen ve onların yanında olan bir esnafımızla daha bir aradayız. Bir lokanta sahibi, 'Ben de emeklinin yanındayım, ben de emekliyim. Sizler için elimden geleni yapmak istiyorum' dedi ve biz de ona destek oluyoruz. Emeklilere Poyraz Et Lokantası'nda yüzde 20 indirimle yemek yeme fırsatı sunuyoruz. Bu kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Başkan Uç, açıklamalarında Cumhur İttifakı'na eleştiri yaptı

Başkan Uç, açıklamalarının devamında Cumhur İttifakı'nın emeklilere yönelik politikalarını eleştirerek, "İktidarın ve Cumhur İttifakı'nın emeklilere yönelik politikaları, esnaflarımız tarafından da yakından takip ediliyor. Emeklilere verilen üç kuruşluk yardımlar, bir gecede geri alınıyor gibi görünüyor. Cumhur İttifakı'ndaki milletvekillerine sesleniyorum; esnaflarımızın yanında olun, emeklimizin yanında olun. Tüm esnaf arkadaşlarımızı emeklilerimize destek olmaya ve bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Hüseyin ağabeyimize de bu özverili destek için teşekkür ediyorum. Tüm emekli büyüklerimizi Poyraz Et Lokantası'na bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Çetin Uç'un başlattığı emeklilere yardım kampanyası, işletme sahipleri ve esnafın desteğiyle büyümeye devam ediyor.

# destek, yol, CHP, yardım

06 Şub 2024 - 21:30 - Güncel

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