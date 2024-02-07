31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Bolu’da da geri sayım başladı. Bolu seçmen kütükleri hangi tarihte netleşecek, seçmen bilgi kağıtları ne zaman gönderilecek, merak ediyor…

31 Mart 2024 Yerel seçimleri için geri sayım başladı. YSK takviminde süreç işliyor. Buna göre il, ilçe, belde belediye başkan adayları ne zaman kesinleşecek, seçmen kütükleri hangi tarihte netleşecek, seçmen bilgi kağıtları ne zaman gönderilecek, kesin aday listeleri ve seçim yasakları ne zaman başlayacak? Haberimizde…

Seçim takvimi nasıl işliyor?

Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) 1 Ocak’ta başlayan YSK takvimine göre 31 Mart Pazar günü yapılacak olan 2024 Yerel Seçimleri için süreç devam ediyor. Bu zaman aralığındaki seçim ile ilgili tüm iş ve işleyişler YSK takvimine göre belirleniyor.

Seçmen kütükleri hangi tarihte netleşecek

Ocak’tan bu yana süregelen takvim kapsamında yarın seçmen kütükleri kesinleşecek. 7 Şubat’ta seçmen kütüklerinin kesinleşmesiyle seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak. Bunun için son tarih 11 Şubat günü mesai bitimi.

Siyasî partiler için son tarih

Siyasi partiler aday listelerini 8 Şubat gününden itibaren 20 Şubat'ta saat 17.00'ye kadar seçim kuruluna teslim edecek. Bu tarihe kadar partilerin il, ilçe ve belde belediye başkan adayları belgelerini şahsen teslim edecek. Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat’a kadar tamamlamaları için son günü. Geçici aday listeleri 23 Şubat’ta ilan edilecek.

Seçmen bilgi kağıtları ne zaman gönderilecek?

Yüksek Seçim Kurulu takvimine göre seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat’ta başlanacak. Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımının son günü ise 24 Mart günü mesai bitimine kadar olacak.

Kesin aday listeleri ne zaman açıklanacak?

Yüksek Seçim Kurulu takvimine göre 3 Mart'ta kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. Bu ilanla partilerin il, ilçe ve belde belediye başkan adayları ile il özel idaresi ve belediye meclis üyeleri listeleri kesinleşmiş olacak.

Seçim yasakları ne zaman başlayacak?

YSK’ya göre 4 Mart’ta sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanmasının ardından 21 Mart’ta seçim propagandası ve yasakları başlayacak. Seçim propagandasının son günü ise 30 Mart

31 Mart 2024 Pazar günü oy verme işlemi Bolu’da saat 08.00’de başlayacak, mesai bitimi olan 17.00’de sona erecek.