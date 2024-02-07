07 Şub 2024 - 11:00- Siyaset G:

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Bolu’da da geri sayım başladı. Bolu seçmen kütükleri hangi tarihte netleşecek, seçmen bilgi kağıtları ne zaman gönderilecek, merak ediyor…

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye’de olduğu gibi Bolu’da da 31 Mart 2024 Yerel Seçim heyecanı yaşanıyor. Partilerin Bolu Merkez ilçede adayları netleşirken ilçe ve belde belediye başkan adayları ile İl Özel İdaresi ve belediye meclis üyelerinin isimlerinin netleşmesi bekleniyor.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Bolu’da da geri sayım başladı. Bolu seçmen kütükleri hangi tarihte netleşecek, seçmen bilgi kağıtları ne zaman gönderilecek, merak ediyor… mask
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Bolu’da da geri sayım başladı. Bolu seçmen kütükleri hangi tarihte netleşecek, seçmen bilgi kağıtları ne zaman gönderilecek, merak ediyor…
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Bolu’da da geri sayım başladı. Bolu seçmen kütükleri hangi tarihte netleşecek, seçmen bilgi kağıtları ne zaman gönderilecek, merak ediyor…
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart 2024 Yerel seçimleri için geri sayım başladı. YSK takviminde süreç işliyor. Buna göre il, ilçe,  belde belediye başkan adayları ne zaman kesinleşecek, seçmen kütükleri hangi tarihte netleşecek, seçmen bilgi kağıtları ne zaman gönderilecek, kesin aday listeleri ve seçim yasakları ne zaman başlayacak? Haberimizde…

Seçim takvimi nasıl işliyor?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Bolu’da da geri sayım başladı. Bolu seçmen kütükleri hangi tarihte netleşecek, seçmen bilgi kağıtları ne zaman gönderilecek, merak ediyor…

Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) 1 Ocak’ta başlayan YSK takvimine göre 31 Mart Pazar günü yapılacak olan 2024 Yerel Seçimleri için süreç devam ediyor. Bu zaman aralığındaki seçim ile ilgili tüm iş ve işleyişler YSK takvimine göre belirleniyor.

Seçmen kütükleri hangi tarihte netleşecek

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Bolu’da da geri sayım başladı. Bolu seçmen kütükleri hangi tarihte netleşecek, seçmen bilgi kağıtları ne zaman gönderilecek, merak ediyor…

Ocak’tan bu yana süregelen takvim kapsamında yarın seçmen kütükleri kesinleşecek. 7 Şubat’ta seçmen kütüklerinin kesinleşmesiyle seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak. Bunun için son tarih 11 Şubat günü mesai bitimi.

Siyasî partiler için son tarih31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Bolu’da da geri sayım başladı. Bolu seçmen kütükleri hangi tarihte netleşecek, seçmen bilgi kağıtları ne zaman gönderilecek, merak ediyor…

Siyasi partiler aday listelerini 8 Şubat gününden itibaren 20 Şubat'ta saat 17.00'ye kadar seçim kuruluna teslim edecek. Bu tarihe kadar partilerin il, ilçe ve belde belediye başkan adayları belgelerini şahsen teslim edecek. Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat’a kadar tamamlamaları için son günü. Geçici aday listeleri 23 Şubat’ta ilan edilecek.

Seçmen bilgi kağıtları ne zaman gönderilecek?

Yüksek Seçim Kurulu takvimine göre seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat’ta başlanacak. Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımının son günü ise 24 Mart günü mesai bitimine kadar olacak.

Kesin aday listeleri ne zaman açıklanacak?31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Bolu’da da geri sayım başladı. Bolu seçmen kütükleri hangi tarihte netleşecek, seçmen bilgi kağıtları ne zaman gönderilecek, merak ediyor…

Yüksek Seçim Kurulu takvimine göre 3 Mart'ta kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. Bu ilanla partilerin il, ilçe ve belde belediye başkan adayları ile il özel idaresi ve belediye meclis üyeleri listeleri kesinleşmiş olacak.

Seçim yasakları ne zaman başlayacak?

YSK’ya göre 4 Mart’ta sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanmasının ardından 21 Mart’ta seçim propagandası ve yasakları başlayacak. Seçim propagandasının son günü ise 30 Mart

31 Mart 2024 Pazar günü oy verme işlemi Bolu’da saat 08.00’de başlayacak, mesai bitimi olan 17.00’de sona erecek.

# belediye

07 Şub 2024 - 11:00 Bolu- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

FIRSAT!! Toki 2. Etap ARAKAT 2+1 Daire. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Dairemiz Toki 2. Etap 1. Katta, ARAKAT dairedir. Cepheleri Aç...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL