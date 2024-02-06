Boluspor Başkanı Savaş Abak, Kocaelispor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu

Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak, Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Medya Evi'nde bir araya geldiği basın mensuplarıyla Boluspor'un geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Abak’a sıcak karşılama
Dernek Başkanı Mehmet Emin Gürbüz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından sıcak bir karşılama alan Abak, Boluspor'un son dönemdeki başarılı performansını ve takımdaki olumlu havayı paylaştı.
Boluspor'da yükseliş rüzgarları
Abak, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbette, son dört haftada elde edilen 10 puanlık başarının altını çizdi. Takımda yaşanan müthiş ivmelenme, birlik beraberlik ve aile ortamının önemine vurgu yaptı. Bu pozitif gelişmelerin, takımın geleceği adına umut verici olduğunu belirtti.
Dernek başkanına özel hediye
Sohbetin ardından Başkan Abak, Dernek Başkanı Mehmet Emin Gürbüz'e, arkasında "14 numara BGYD (Bolu Gazeteci Yazarlar Derneği)" yazılı bir forma hediye etti. Bu jest, Boluspor ve Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği dostluğunu ve iş birliğini pekiştirdi.
Başkan Abak’tan taraftara çağrı
Savaş Abak, ziyaretin sonunda Boluspor taraftarlarına seslendi. "Müslüman aleminin Miraç Kandilini kutluyorum. Buradan da tüm Boluspor taraftarlarına bildiğiniz gibi son dört haftada takım, 10 puan topladı. Takımda müthiş bir ivmelenme var, müthiş bir birlik beraberlik var, müthiş bir aile ortamı var. Pazar günü saat 16:00'da tüm Bolu halkını Bolu Atatürk Stadyumu'na bekliyorum. Bizlere destek olun." İfadelerini kullandı.
Taraftar desteği kritik
Boluspor Başkanı Savaş Abak'ın medya evi ziyareti ve taraftara yaptığı çağrı, takımın geleceği adına önemli bir adım olarak görülüyor. Boluspor'un yükselişinin devam etmesi için taraftar desteğinin kritik olduğu bu dönemde, Pazar günkü maça olan ilgi büyük merak konusu.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.