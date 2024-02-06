Boluspor Başkanı Savaş Abak, Kocaelispor maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu

Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak, Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Medya Evi'nde bir araya geldiği basın mensuplarıyla Boluspor'un geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Abak’a sıcak karşılama

Dernek Başkanı Mehmet Emin Gürbüz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından sıcak bir karşılama alan Abak, Boluspor'un son dönemdeki başarılı performansını ve takımdaki olumlu havayı paylaştı.

Boluspor'da yükseliş rüzgarları

Abak, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbette, son dört haftada elde edilen 10 puanlık başarının altını çizdi. Takımda yaşanan müthiş ivmelenme, birlik beraberlik ve aile ortamının önemine vurgu yaptı. Bu pozitif gelişmelerin, takımın geleceği adına umut verici olduğunu belirtti.

Dernek başkanına özel hediye

Sohbetin ardından Başkan Abak, Dernek Başkanı Mehmet Emin Gürbüz'e, arkasında "14 numara BGYD (Bolu Gazeteci Yazarlar Derneği)" yazılı bir forma hediye etti. Bu jest, Boluspor ve Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği dostluğunu ve iş birliğini pekiştirdi.

Başkan Abak’tan taraftara çağrı

Savaş Abak, ziyaretin sonunda Boluspor taraftarlarına seslendi. "Müslüman aleminin Miraç Kandilini kutluyorum. Buradan da tüm Boluspor taraftarlarına bildiğiniz gibi son dört haftada takım, 10 puan topladı. Takımda müthiş bir ivmelenme var, müthiş bir birlik beraberlik var, müthiş bir aile ortamı var. Pazar günü saat 16:00'da tüm Bolu halkını Bolu Atatürk Stadyumu'na bekliyorum. Bizlere destek olun." İfadelerini kullandı.

Taraftar desteği kritik

Boluspor Başkanı Savaş Abak'ın medya evi ziyareti ve taraftara yaptığı çağrı, takımın geleceği adına önemli bir adım olarak görülüyor. Boluspor'un yükselişinin devam etmesi için taraftar desteğinin kritik olduğu bu dönemde, Pazar günkü maça olan ilgi büyük merak konusu.