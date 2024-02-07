Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.Buna göre, söz konusu aylar arasında borsalarda 256 bin 936 ton fındık satıldı.En fazla işlem 72 bin 534 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 48 bin 977 tonla Ordu, 30 bin 806 tonla da Bolu/Düzce izledi.Giresun Ticaret Borsası'nda ise 22 bin 103 ton fındık işlem gördü.
Ticaret borsaları fındıkla sallandı
Ticaret borsalarında geçen yılın ağustos-aralık döneminde 256 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.
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RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.