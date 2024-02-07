Mudurnu'da anlamlı yürüyüş

Genç Kızılay ve AFAD Mudurnu gönüllüleri tarafından düzenlenen yürüyüş, Mudurnu Kaymakamlığı önünden başladı.Atatürk Meydanı'na kadar yürüyen vatandaşlar, burada saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.
Daha sonra depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.Yürüyüşe, Mudurnu Belediye Başkan Yardımcı Atakan Türker, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.