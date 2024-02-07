07 Şub 2024 - 10:18- Güncel G:

Kahramanmaraş depreminin birinci yıldönümünde Bolu CHP İl Teşkilatı saat 04.17’de saygı duruşunda bulundu

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Bolu'da, Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümünde, depremde hayatını kaybedenler için saat 04.17'de 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. CHP Bolu İl Başkanı, bu anma ile birlikte ülkemizde bir daha benzer acıların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Kahramanmaraş depreminin birinci yıldönümünde Bolu CHP İl Teşkilatı saat 04.17’de saygı duruşunda bulundu mask
Kahramanmaraş depreminin birinci yıldönümünde Bolu CHP İl Teşkilatı saat 04.17’de saygı duruşunda bulundu
Kahramanmaraş depreminin birinci yıldönümünde Bolu CHP İl Teşkilatı saat 04.17’de saygı duruşunda bulundu
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Bolu CHP'den Anlamlı Anma

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu İl ve İlçe Örgütleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk yıldönümünde, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak için bir araya geldi. İlk depremin vurduğu saat olan 04.17'de, CHP'liler parti binalarında toplanarak, kaybettiğimiz insanlar için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Deprem Anısına Saygı Duruşu

Kahramanmaraş depreminin birinci yıldönümünde Bolu CHP İl Teşkilatı saat 04.17’de saygı duruşunda bulundu

Depremin ilk anı olan saat 04.17'de gerçekleştirilen saygı duruşu, depremde kaybettiğimiz insanları anma ve onlara saygı gösterme amacını taşıyor. Bu anma töreni, Bolu'daki CHP İl ve İlçe Örgütleri tarafından düzenlenerek, depremde yaşamını yitiren her bir bireyi hatırlama ve onların anısını yaşatma çabası içinde gerçekleştirildi.

CHP Bolu İl Başkanı'ndan Açıklama

CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, anma töreni sırasında bir konuşma yaparak, ülkemizin yaşadığı bu acı günlerin üzerinden bir yıl geçtiğini ve hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dilediğini belirtti. Karagöz, Türkiye'nin bir deprem kuşağında bulunduğunu hatırlatarak, benzer acıların bir daha yaşanmaması için dileklerini ifade etti.

Toplumsal Dayanışma ve Hatırlama Vurgusu

Kahramanmaraş depreminin birinci yıldönümünde Bolu CHP İl Teşkilatı saat 04.17’de saygı duruşunda bulundu

Bu anma etkinliği, toplumsal dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin önemini vurguluyor. CHP'nin düzenlediği saygı duruşu, sadece bir anma töreni olmanın ötesinde, toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelerek dayanışma içinde olabileceğinin güçlü bir örneğini teşkil ediyor.

Geleceğe Yönelik Temenniler

Etkinlik, aynı zamanda geleceğe yönelik umut ve temennilerin dile getirilmesine de sahne oldu. CHP Bolu İl Başkanı'nın ifadeleri, deprem gibi doğal afetler karşısında daha hazırlıklı olma ve benzer acıların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasının önemini vurguladı.

# Türkiye, CHP, açıklama

07 Şub 2024 - 10:18 Bolu- Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Realist - Sizler, 5 yıldır Bolumuzun depremselliğiyle ilgili belediye olarak ne önlem aldınız? Hiçççç.

Hani mikro bölgeleme yapılacaktı, başkan mecliste atıp tutuyordu ne oldu?

Millete maval okumayın, işiniz gücünüz laf ebeliği. Söz ola beri gele.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 11:56

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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