MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak'tan deprem şehidi Merve Öğretmen için anlamlı ziyaret

Öğretmen için anlamlı ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Türkiye'yi derinden sarsan ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 tarihli depremde hayatını kaybeden şehit öğretmen Merve Görüş'ü unutmadı. Depremin vurduğu Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşadığı apartmanın enkazı altında hayatını kaybeden Merve Görüş'ün mezarını ziyaret eden Durak, çiçek bırakarak dua etti.
Merve Öğretmen’i dualarla andı
İlhan Durak, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi sonrası hayatını kaybeden öğretmenimiz Merve Görüş'ü mezarı başında dualarla andık. Bu büyük felaketin yarattığı acıları unutmadık ve unutmayacağız. Allah, bizlere bir daha böyle acıları yaşatmasın. Depremin yıkıcı etkileri hala hafızalarımızda canlı, bu nedenle deprem konusunda daha fazla bilinçlenmeli ve önlemler alınmalıdır" şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.