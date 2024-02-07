MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak'tan deprem şehidi Merve Öğretmen için anlamlı ziyaret

Öğretmen için anlamlı ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Türkiye'yi derinden sarsan ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 tarihli depremde hayatını kaybeden şehit öğretmen Merve Görüş'ü unutmadı. Depremin vurduğu Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşadığı apartmanın enkazı altında hayatını kaybeden Merve Görüş'ün mezarını ziyaret eden Durak, çiçek bırakarak dua etti.

Merve Öğretmen’i dualarla andı

İlhan Durak, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi sonrası hayatını kaybeden öğretmenimiz Merve Görüş'ü mezarı başında dualarla andık. Bu büyük felaketin yarattığı acıları unutmadık ve unutmayacağız. Allah, bizlere bir daha böyle acıları yaşatmasın. Depremin yıkıcı etkileri hala hafızalarımızda canlı, bu nedenle deprem konusunda daha fazla bilinçlenmeli ve önlemler alınmalıdır" şeklinde konuştu.