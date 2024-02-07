AK Partili Demirkol’un Bolu projesi: Dirençli Şehir

Demirkol dirençli şehir sözü verdi

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Bolu Valiliği koordinesinde asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla AFAD, JAK, İtfaiye, UMKE, Arama Kurtarma Dernekleri ve STK’ler tarafından Kent Meydanı’nda açılan stantları gezdi.

“Deprem anında can kaybını en aza, sıfıra indirme hedefimiz var”

Burada yaptığı açıklamada Demirkol, “Deprem için alınması gereken en önemli önlem dirençli kentleri hızlıca oluşturmaktır. Biz de bu yolculuğumuzda belediye olarak dirençli kentlerin oluşması, içinde bulunmuş olduğumuz ilimizde, bölgemizde deprem açısından risk taşıdığımız bölgemizde dirençli kent oluşturarak deprem anında can kaybını en aza, sıfıra indirme hedefimiz var. Merkezi hükümetimiz ile uyum halinde Bolu’muzu dirençli kent haline getireceğiz. Sonrasında huzurla güvenle yaşayacağımız bir şehir inşa etmek için çalışacağız.” dedi.

Arama kurtarma faaliyetlerinin önemi

Arama kurtarma faaliyetlerinin önemine değinen Demirkol, “İlimizde organize olmuş arama kurtarma derneklerine gerek kalmayan, en güzel dirençli şehirleri oluşturmak en büyük görevimiz. Dirençli şehirlerde halkımızın huzur içinde yaşamasının gayreti içerisinde olacağımızın sözünü veriyorum. Ben bu vesile ile 6 şubat depreminde ve diğer afetlerde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

3 depremzede aileyi ziyaret etti

Demirkol, 6 Şubat depremlerinin yaşandığı şehirlerden ilimize gelen depremzede 3 aileyi ikametlerinde ziyaret etti.

“Eminiz, seninleyiz, kazanacağız”

Demirkol ve beraberindeki AK Parti teşkilat üyeleri, Civril Köyü, Dağkent Mahallesi, Karaköy Mahallesi ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldiler. Vatandaşların istek ve önerilerini dinleyen Demirkol, “Yıllardır Bolu sokaklarında, vatandaşlarımızın arasında olmanın rahatlığını bu süreçte hissetmek bizi çok mutlu etti. Vatandaşlarımızda bizde eminiz, seninleyiz, kazanacağız diye tepkiler verdi. Cumhurbaşkanımızdan ve teşkilatımızdan aldığımız gücü sahada çok yoğun hissettik” şeklinde konuştu.