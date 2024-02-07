- Çevre

Seben Kaya Evleri değil, Boyabat Bazalt Kayalıkları

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Bolu’ya yaklaşık 4 saat uzaklıkta olan Sinop Boyabat Bazalt Kayalıkları, oluşumu ile Seben Kaya Evleri’ne benzerliği ile dikkat çekiyor…

Seben Kaya Evleri değil, Boyabat Bazalt Kayalıkları mask
Seben Kaya Evleri değil, Boyabat Bazalt Kayalıkları
Seben Kaya Evleri değil, Boyabat Bazalt Kayalıkları
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Dünyada nadir jeolojik oluşumlardan biri olan Boyabat Bazalt Kayalıkları Seben Kaya Evleri’ne benzerliği ile konuşuluyor. Sinop’un Boyabat ilçesinde Kurusaray Köyü bölgesinde bulunan Boyabat Bazalt Kayalıkları, nadir jeolojik oluşumlardan biri olarak gösteriliyor. Bolu Seben Kaya Evleri nerede? Haberimizde…

Sinop’un Boyabat ilçesinde Kurusaray Köyü bölgesinde 10 hektarlık alanda bulunan ve boyları 20 metreyi aşan altıgen prizma şeklindeki sütun kayalıklar üstten bakıldığında arı peteğini andırırken, karşıdan bakıldığında ise yan yana dizilmiş prizma gövdeli blok taş yığını şeklinde görünüm sergiliyor.

Boyabat Bazalt Kayalıkları Tabiat AnıtıSeben Kaya Evleri değil, Boyabat Bazalt Kayalıkları

Görkemi karşısında görenleri hayran bırakan Boyabat Bazalt Kayalıkları, 2011 yılında tabiat anıtı olarak tescillenerek Türkiye'de ve dünyada ender rastlanabilecek volkanik oluşumlar arasında gösteriliyor. Jeolojik oluşumu ile ilgili araştırma yapılan yapı, genç döneme ait ve yaklaşık 3 ila 5 milyon yıl yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Boyabat Bazalt Kayalıkları 2011’de Tabiat Anıtı oldu

2011 yılında tabiat anıtı olarak ilan edilen Bazalt Kayalıkları gürgen, meşe, geniş yapraklı karışık ormanlar, kayalık alanlar, orman açıklıkları ile birlikte çalılık habitatların da eşlik ettiği engebeli bir arazide yer alıyor. Yer yer 20 metreyi aşan dikine gelişmiş sütunlar aşınarak bu tabiat harikasını oluşturduğu düşünülüyor.

Soğuyan lavın etkisiyle şekil aldı

Seben Kaya Evleri değil, Boyabat Bazalt Kayalıkları

En önemli özelliği soğuma çatlaklarına ait bazı düzlemlerin farklı seviyede kıvrımlar sunması ve bu çatlaklar lavın soğumasıyla birlikte genelde beşgen, altıgen geometrilere sahip olması olarak gösteriliyor. Alandaki su kaynağının oluşturduğu şelale yapısı da sahaya doğal peyzaj değeri anlamında çeşitlilik kazandırıyor. Boyabat bazaltları Türkiye'de ve dünyada ender rastlanabilecek volkanik yapıları ile Türkiye açısından büyük önem taşıyor.

Bolu Seben Kaya Evleri nerede?

Eşsiz güzellikteki Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtı, Bolu Seben Kaya Evleri’ne benzerliği ile de dikkat çekiyor. Seben Kaya Evleri, Solaklar Köyü sınırları içinde bulunuyor. Seben Kaya Evleri ilçe merkezine 4 km uzaklıkta ve Seben-Bolu yolu üzerinden yaklaşık 2 kilometre içeride bulunuyor.

Bolu Seben Kaya Evlerine nasıl gidilir?

Seben Kaya Evleri değil, Boyabat Bazalt Kayalıkları

Seben Kaya Evleri Solaklar Köyü’nün kuzeydoğusunda, köye yaklaşık 750 metre uzaklıkta, Kuz deresinin açtığı vadinin kuzeyindeki kayalık yamaçta yer alıyor. Bu evler 4-5 katlı kaya evleri şeklinde ve her kat birbirine baca merdivenlerle bağlı. Kaya evlerinin yanında Belediye tarafından işletilen birde kır lokantası bulunuyor.

 

# Türkiye, belediye

07 Şub 2024 - 13:00 Sinop/ Boyabat- Çevre

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