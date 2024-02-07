- Çevre

Kansızlık tespit edilen kediye kan nakli

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Mide bulantısı ve solunum güçlüğü çeken Minnoş isimli tekir kedi, başka bir kediden kan bağışı ile hayata geri döndü

Kansızlık tespit edilen kediye kan nakli mask
Kansızlık tespit edilen kediye kan nakli
Kansızlık tespit edilen kediye kan nakli
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Zonguldak, son günlerde duygusal bir hikâyeye tanıklık etti. Minnoş isimli tekir kedi, mide bulantısı ve solunum güçlüğü yaşarken, kentin merkezinde bulunan Zonguldak Veteriner Kliniği'ne getirildi. Kansızlık çektiği tespit edilen tekir kedinin kan grubunu taşıyan bir başka kediden kan nakli yapıldı.

Kedinin kan grubu tespit edildi

Kansızlık tespit edilen kediye kan nakli

Zonguldak’ta bir kedi, mide bulantısı ve solunum güçlüğü yaşarken, kentin merkezinde bulunan Zonguldak Veteriner Kliniği'ne getirildi. Burada yapılan muayene sonucunda kedinin kansızlık problemi yaşadığı ortaya çıktı. Kedinin kan grubu tespit edildikten sonra, aynı kan grubuna sahip başka bir kediye kan nakli gerçekleştirildi.

Tekir kedinin kansızlık problemi

Kan nakli işlemi sonrasında kedinin sağlığına kavuştu ve taburcu edildi. Veteriner Hekim Önder Alkan, konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Kedinin durumu hakkında bilgi veren Alkan, "Kansızlık bu bir semptom. Hayvanın 2 yaşındaki ismi Minnoş olan kedimiz. Kansızlık tespit ettik. Kedinin bize getirilme sebebi solunumda güçlük çekmesi, yemek içmemesi ve kusma problemleriydi.

Tekir kediye kan nakli yapıldı

Kansızlık tespit edilen kediye kan nakli

Kansızlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu anladık ve gerektiği müdahale yapılmazsa kan nakli olmadan hayatını kaybedeceği kesinleşti. Bunun üzerine kan nakli işlemine başladık. Donör olarak kullanabileceğimiz bir başka kedi bulduk. Bu kedinin tahlilleri temiz çıktı ve kanını Minnoş'a naklettik. Bu sayede Minnoş'un hayatı kurtuldu. İlk etapta kan nakli semptomları ortadan kaldırdı ve Minnoş'un normale dönmesini sağladı. Kan nakli yapıldıktan sonra altında yatan hastalığını bulmak gerekiyordu. Bu hastalığı teşhis ettikten sonra tedavi edildi ve taburcu edildi.

Kan nakli hayvanlarda da uygulanıyor

Kan nakli, hayvanlarda da uygulanan ve yaşamsal bir öneme sahip bir müdahaledir. Bizim kliniğimizde de kan nakli uygulanmaktadır. Ancak hayvanların kan grupları, insanlar gibi sınırlı değil. Bazı hayvanlarda 100'den fazla farklı kan grubu bulunabiliyor. Kan gruplarını tespit etmek için özel testler kullanılır ve pıhtılaşma özellikleri incelenir. Acil durumlarda ise kan grupları hızlı bir şekilde tespit edilir ve nakil işlemi gerçekleştirilir" dedi.

Zonguldak'ta yaşanan bu duygusal hikaye, hayvanseverlerin ve insanların dikkatini çekti. Kedinin yaşama umudu yeniden kazanmasının ardında yatan sevgi ve özveri, takdir ve hayranlıkla karşılandı. Minnoş'un sağlığına kavuşmasına vesile olan kan bağışı, hayvanların da acil tıbbi müdahelere ihtiyaç duyabileceğini hatırlatıyor ve insanların evcil dostlarına daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor.

# tedavi, durumu, 100

07 Şub 2024 - 14:00 - Çevre

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