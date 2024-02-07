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Türk mutfağının geleneksel tatlarından biri: En lezzetli kandil simidi nasıl yapılır?

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Kandil simidi, her kandil günü en çok araştırılan tariflerden biri olarak öne çıkıyor. Türk yemek kültürünün önemli bir parçası olan kandil simidi, toplumsal ilişkilerimizde de özel bir yere sahiptir. İşte evde pastane usulü mahlepli, mahlepsiz, sirkeli kandil simidi tarifi.

Türk mutfağının geleneksel tatlarından biri: En lezzetli kandil simidi nasıl yapılır? mask
Türk mutfağının geleneksel tatlarından biri: En lezzetli kandil simidi nasıl yapılır?
Türk mutfağının geleneksel tatlarından biri: En lezzetli kandil simidi nasıl yapılır?
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Mahlepli kandil simidi malzemeleri:

Türk mutfağının geleneksel tatlarından biri: En lezzetli kandil simidi nasıl yapılır?

4.5 su bardağı un

125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker

Üzeri için:

Türk mutfağının geleneksel tatlarından biri: En lezzetli kandil simidi nasıl yapılır?

Yumurta

Susam

Kandil simidinin yapılışı

Büyük bir kâsede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri bir araya getirin.

Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyin ve kabartma tozunu da ilave ederek yoğurmaya başlayın.

Hamurun kıvamı kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar yoğurun.

Hamuru yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin.

Bu arada bir kâsenin içinde yumurta ve susamı hazırlayın.

Dinlenen hamurdan parçalar alarak simit şekli verin ve önce yumurtaya batırın, ardından susama bulayarak yağlı kâğıt serili bir tepsiye dizin.

Pişirilme süreci

Türk mutfağının geleneksel tatlarından biri: En lezzetli kandil simidi nasıl yapılır?

Hazırlanan simitleri 180 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirin.

Kandil simitleri güzelce kızarana kadar fırında tutun.

Soğuduktan sonra servis edebilir ve afiyetle tüketebilirsiniz.

Mahlepsiz Kandil Simidi Tarifi

Malzemeler:

1 yumurta sarısı

2 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

1.5 çorba kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

125 gram margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 çay kaşığı kabartma tozu

3 su bardağı un

Üzeri için:

1 yumurta beyazı

Susam

Çörek otu

Yapılışı

Oda sıcaklığındaki margarin, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz, şeker ve yumurta sarısını bir kapta karıştırın.

Karışıma un ve kabartma tozunu ekleyin ve kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak elle açın ve çay bardağı ile kesin. Ortasını şişe kapağı ile keserek simit şekli verin.

Hazırladığınız simitleri önce yumurta beyazına, ardından susama bulayın.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.

Sirkeli Kandil Simidi Tarifi

Malzemeler:

250 gram yumuşak tereyağı veya margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı sirke

3 yemek kaşığı şeker

1 tane yumurta (1 yumurta beyazı)

1 silme tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı mahlep (isteğe bağlı)

4 buçuk su bardağı un (kontrollü olarak ekleyin)

1 kase susam

Yapılışı

Yumuşak tereyağı veya margarini, sıvı yağ, sirke, şeker, yumurta (sadece beyazı), tuz ve kabartma tozunu bir kapta karıştırın.

Karışıma mahlep ekleyebilirsiniz, ancak isteğe bağlıdır.

Unu kontrollü olarak ekleyerek kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak simit şekli verin.

Üzerlerine susam serpin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.

İşte mahlepli, mahlepsiz ve sirkeli kandil simidi tarifleri! Her üçtarif de özel günlerde ve kandil gecelerinde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz lezzetli simitler hazırlamanıza yardımcı olacak. Şimdi, kandil simidi yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

07 Şub 2024 - 10:45 - Güncel

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