Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bolu'da kış kampına gelerek izci eğitiminde personeliyle buluştu

İzci Liderlerinin Bolu Kış Macerası

Isparta Müftülüğü'ne bağlı izci liderleri, kışın zorlu koşullarında bir araya gelerek, Bolu Aladağlar'daki Tevfik Rüştü Günday İzcilik Eğitim ve Kamp alanında düzenlenen Kış Kampçılığı Eğitimine katıldılar. 28 Ocak ile 03 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşen bu özel program, izcilik ruhunu kuvvetlendiren bir dizi etkinlikle dolu geçti.

Kışın Kalbinde İzcilik: Eğitim ve Kardeşlik

Programa, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi'nin de aralarında bulunduğu önemli isimler katıldı. Katılımcılar, kışın beyaz örtüsü altında, Başkan Erbaş'ın imametinde cuma namazını kılarak manevi bir birliktelik sergilediler. Bu özel an, kampın sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir dayanışma içerisinde olduğunu gösterdi.

Doğa ile İç İçe Bir Eğitim Deneyimi

Kamp süresince izci liderleri, doğa ile iç içe olmanın yanı sıra, kış koşullarında hayatta kalma teknikleri, takım çalışması ve liderlik becerileri gibi konularda eğitim aldılar. Bu eğitimler, katılımcıların hem bireysel hem de grup olarak gelişimlerine katkı sağladı.

İzcilikte Kış Kampının Önemi

Kış kampı, izci liderlerine doğanın zorlu koşullarına karşı direnç geliştirme ve adaptasyon becerileri kazandırmanın yanı sıra, izcilik değerlerini pekiştiren bir platform sunuyor. Bu tür etkinlikler, izciler arasındaki bağı güçlendirirken, liderlik ve sorumluluk duygusunu da artırıyor.