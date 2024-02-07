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Boluspor, 1.Lig’in 22.haftasında karşılaşacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı

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Boluspor, ligin 22. haftasında evinde güçlü rakibi Kocaelispor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Keçiörengücü'nü mağlup ederek moral bulan kırmızı-beyazlı ekip, iki günlük dinlenmenin ardından zorlu maçın hazırlıklarına start verdi.

Boluspor, 1.Lig’in 22.haftasında karşılaşacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı mask
Boluspor, 1.Lig’in 22.haftasında karşılaşacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı
Boluspor, 1.Lig’in 22.haftasında karşılaşacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı
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Boluspor, bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son üç maçından zaferle ayrılan temsilcimiz, Kocaelispor karşısında da üç puan alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Boluspor, 1.Lig’in 22.haftasında karşılaşacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı

Koşukavak liderliğinde hırslı hazırlıklar

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki Boluspor, haftanın ilk antrenmanını kendi tesislerinde gerçekleştirdi. Antrenmana topla ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ekip, dar alanda oyun çalışmasıyla devam etti.

Boluspor, 1.Lig’in 22.haftasında karşılaşacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı

Koşukavak’tan oyunculara uyarı

Koşukavak, kritik haftalarda puan kaybına tahammül edemeyeceklerini belirterek futbolcularını bu doğrultuda motive etti. Deneyimli teknik adam, oyuncularına fiziksel ve taktiksel olarak zorlu Kocaelispor maçına en iyi şekilde hazırlanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Boluspor, 1.Lig’in 22.haftasında karşılaşacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı

Boluspor'da moraller yüksek, hedef büyük

Boluspor'un karşılaşacağı Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in güçlü ekiplerinden ve şampiyonluk adaylarından biri olarak gösteriliyor. Bu önemli maç öncesi Boluspor'da tüm dikkatler rakibe çevrilmiş durumda. Ekip, zorlu rakibi karşısında sahadan üç puanla ayrılarak zirve yarışındaki konumunu güçlendirmek istiyor.

Boluspor, 1.Lig’in 22.haftasında karşılaşacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı

Boluspor yönetimi ve teknik ekip iş birliği

Boluspor yönetimi, teknik ekip ve futbolculara olan güvenini her fırsatta dile getiriyor. Takımın son dönemdeki başarılı performansı, yönetimin bu güvenini pekiştiriyor. Kocaelispor maçı hazırlıkları sırasında da yönetim, teknik ekip ve oyuncular arasındaki uyum ve iş birliği dikkat çekiyor. Boluspor, bu birlik ve beraberlik sayesinde zorlu lig maratonunda önemli başarılar elde etmeyi hedefliyor.

 

Boluspor, 1.Lig’in 22.haftasında karşılaşacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı

 

 

# Yalçın Koşukavak

07 Şub 2024 - 11:20 Bolu- Spor

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