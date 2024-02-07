Boluspor, 1.Lig’in 22.haftasında karşılaşacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı

Boluspor, bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son üç maçından zaferle ayrılan temsilcimiz, Kocaelispor karşısında da üç puan alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Koşukavak liderliğinde hırslı hazırlıklar

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki Boluspor, haftanın ilk antrenmanını kendi tesislerinde gerçekleştirdi. Antrenmana topla ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ekip, dar alanda oyun çalışmasıyla devam etti.

Koşukavak’tan oyunculara uyarı

Koşukavak, kritik haftalarda puan kaybına tahammül edemeyeceklerini belirterek futbolcularını bu doğrultuda motive etti. Deneyimli teknik adam, oyuncularına fiziksel ve taktiksel olarak zorlu Kocaelispor maçına en iyi şekilde hazırlanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Boluspor'da moraller yüksek, hedef büyük

Boluspor'un karşılaşacağı Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in güçlü ekiplerinden ve şampiyonluk adaylarından biri olarak gösteriliyor. Bu önemli maç öncesi Boluspor'da tüm dikkatler rakibe çevrilmiş durumda. Ekip, zorlu rakibi karşısında sahadan üç puanla ayrılarak zirve yarışındaki konumunu güçlendirmek istiyor.

Boluspor yönetimi ve teknik ekip iş birliği

Boluspor yönetimi, teknik ekip ve futbolculara olan güvenini her fırsatta dile getiriyor. Takımın son dönemdeki başarılı performansı, yönetimin bu güvenini pekiştiriyor. Kocaelispor maçı hazırlıkları sırasında da yönetim, teknik ekip ve oyuncular arasındaki uyum ve iş birliği dikkat çekiyor. Boluspor, bu birlik ve beraberlik sayesinde zorlu lig maratonunda önemli başarılar elde etmeyi hedefliyor.