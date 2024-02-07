Ak Parti Bolu Başkanlığı'nda şüpheli paket paniği!

AK Parti Bolu Başkanlığı binası önüne bırakılan şüpheli paket polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, AK Parti il binasının bulunduğu Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ni trafiğe kapattı.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bina önünde bomba imha ekibi tarafından şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Paketten ne çıktığı ile ilgili bilgi alınamazken, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı inceleme başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.