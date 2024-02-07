Arkadaş dedi bağrına bastı 60 bin lirasından oldu!

Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Edinilen bilgiye göre, iş arkadaşı S.A.'nın para biriktirdiğini öğrenen İ.K. plan kurdu. S.A.'nın işe gittiği bir zaman Tabaklar Mahallesi'nde bulunan evine pencereden giren İ.K., 60 bin TL'yi çaldı. Evine geldiğinde paraların yerinde olmadığını gören S.A., şikayetçi oldu. Olaya ilişkin inceleme başlatan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede yaptığı araştırmaların neticesinde hırsızın İ.K. olduğunu tespit etti. S.A.'nın arkadaşı İ.K., polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.