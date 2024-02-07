Bolu’nun Mudurnu ilçesi Kilözü Köyü’nde çiğ et ve ölmüş hayvanlarla beslenen köpekler kuduz olma riski taşıyor…

Mudurnu'nun Kilözü Köyü, kayıt dışı köpek sürüsü ve kuduz tehlikesiyle karşı karşıya. Köy halkı, çocukların ve evcil hayvanların güvenliği için endişeli. Yetkililerin müdahalesine rağmen sorun devam ediyor.

Kilözü Köyü'nde artan endişe ve kuduz korkusu

Mudurnu İlçesi'nin huzurlu köylerinden biri olan Kilözü, son dönemlerde artan bir endişeyle karşı karşıya. Köy sakinleri, Murat Menteş isimli bir bireyin kayıt dışı köpek sürüsü beslemesi ve bu köpeklerin köy içinde serbestçe dolaşmasından ötürü tedirgin. Bu durum, köyde yaşayanların günlük yaşamını olumsuz etkileyerek korku ve öfkeye neden oluyor.

Köpeklerden kaynaklanan tehditler

Köyde serbest dolaşan köpekler, köy halkına, okula gitmek üzere evlerinden çıkan çocuklara ve diğer evcil hayvanlara saldırıyor. Bu durum, köydeki güvenlik sorunlarını artırıyor ve özellikle çocukların güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açıyor.

Çiğ et ve leşle besleniyorlar

Murat Menteş'in, köpekleri hastalıktan ölen hayvanlarla beslediği bilgisi, köydeki sağlık risklerini daha da artırıyor. Ölü hayvanların kullanılması, kötü kokulara ve potansiyel kuduz gibi salgın hastalıklara zemin hazırlıyor. Bu durum, insan ve hayvan sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Yetkililerin müdahalesi ve devam eden sorunlar

Köy sakinlerinin şikayetleri üzerine Mudurnu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma köye gelerek kontroller yapmış, köpeklerin çip durumunu denetlemiş ve gerekli tebligatları yaptı. Ancak, bu müdahalelerin ardından dahi sorunun devam ettiği gözlemleniyor. Murat Menteş, yapılan şikayetler sonrası köpekleri geçici olarak bağlasa da, bu çözüm kalıcı olmaktan uzak.

Köylüler çaresiz bekliyor

Köy sakinleri, sorunun çözümü için CİMER dahil olmak üzere birçok kuruma başvuruda bulunmuş, ancak henüz tatmin edici bir sonuç alınamamıştır. Bu durum, köydeki yaşam kalitesini düşürmekte ve köylülerin çaresiz bekleyişini uzatmaktadır.

Toplumun güvenliği tehlikede

Kilözü Köyü'nde yaşanan bu sorun, sadece köy sakinlerini değil, genel olarak toplumun sağlık ve güvenliğini tehdit ediyor. Yetkililerden ve ilgili kurumlardan, soruna kalıcı ve etkili bir çözüm bulmaları acilen bekleniyor. Köydeki yaşam kalitesinin yeniden yükseltilmesi ve halkın güvenliğinin sağlanması için atılacak adımların tüm toplumun yararına olacağı düşünülüyor.