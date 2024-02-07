Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sergisi açıldı: Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü

Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sergisi, 14 Burda AVM’de açıldı. Sergi, 6-8 Şubat tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Sergi, tarımın, toprağın, ormanın, suyun önemine dikkat çekmeyi ve tarım, orman, doğa, çevre ve insan ilişkilerini belgesel olarak ele almayı amaçlıyor.

Yarışmanın teması "Sen Üret Yeter" olarak belirlenirken, tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda üretimi ve muhafazası gibi konuları kapsıyor. Yarışma, genel, çiftçi, öğrenci, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları, DenizBank çalışanları ve temaya odaklanan kategoriler olmak üzere altı farklı kategoride düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, “Ayrıntılı bilgi, teknik destek, dilek, şikayet, talep ve görüşleriniz için İl /İlçe Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz” ifadelerini kullanırken; bin 210 katılımcının 6 bin 635 eser ile yarışmaya katıldığı belirtti. Seçici kurul, 8 eseri ödüle layık görürken ve 120 eseri sergileme ve albüm çalışması için seçti.