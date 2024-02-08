08 Şub 2024 - 00:00- Yaşam G:

Enkazın altında başlayan dostluk

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Zonguldaklı maden işçileri, asrın felaketinde enkazın altından kurtardıkları 20 yaşındaki Songül Göksu'ya iki ayağının ampute edilmesi sonrası tedavi sürecinde de iletişimi koparmayarak destek verdi.

Enkazın altında başlayan dostluk mask
Enkazın altında başlayan dostluk
Enkazın altında başlayan dostluk
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6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan asrın felaketinde Adıyaman’da yaşayan 20 yaşındaki Songül Göksu, çöken 7 katlı apartmanda enkaz altında kaldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan bölgeye sevk edilen maden işçileri, “Apartmandan ses geliyor” çağrıları üzerine enkazın başına giderek Songül Göksu’yu kurtarma çalışması başlattı. 62 saat sonra enkazdan sağ çıkartılan Göksu, Ankara’da tedavisini tamamlayarak Adıyaman’a döndü. Maden işçileri, aradan geçen bir yılda genç kız ile iletişimi koparmadı. Hayati risk taşıdığı için iki ayağı ampute edilen Songül Göksu, tedavi sürecinde maden işçileriyle görüşerek moral buldu.

"Sesini duyunca mutlu oluyoruz"

Enkazın altında başlayan dostluk

Madencilerle telefonla görüntülü konuşan Songül Göksu, “Beni kurtaran madenci ağabeylerim artık aileden biri oldu. Gerçekten babam gibiler, onlarla konuşunca kendimi güvende hissediyorum” derken, maden işçileri de “Songül biz de senin sesini duyunca mutlu oluyoruz kızım" diye cevap verdi.

15 yıllık maden işçisi Murat Sönmez, depremden sonra uçakla Adıyaman’a gittiklerini ifade ederek, Songül Göksu’nun kurtarılma anlarını şöyle anlattı:

Enkazın altında başlayan dostluk

“Arkadaşlarla beraber yer altında çalışıyoruz. Deprem olduktan sonra sabah hazırlanıp Adıyaman’a gittik. Başımızdaki amirler bizim nereye gideceğimizi bildirdiler. Çarşıda kurtarma çalışmaları yaparken bir binadan ses geldiğini söylediler. Songül oradaydı. Senem ile Songül’ü kurtardık. Gerekli tahkimatı yaptık. Nasip oldu çıkarttık. Sesine doğru giderek kendisine ulaştık. Songül de tabii üç gün boyunca orada kalmış. Durumu biraz sıkıntılıydı. Çabuk olmamızı istiyordu. Susuz olduğunu ve gücünün yetmediğini söylüyordu. Biz de arkadaşların yardımıyla birlikte Songül ve kardeşini enkazın altından çıkarttık.”

“Songül ile sürekli irtibat halindeyiz”

Enkazın altında başlayan dostluk

Kurtarılan Songül ile aradan geçen bir yıl boyunca sürekli irtibat halinde olduklarını anlatan maden işçisi Murat Sönmez, “Sürekli irtibat halindeyiz. Sürekli görüşürüz. Ya o arar ya biz ararız. Ulaşamadığı arkadaşlarımıza da bizim aracılığımızla selam yolluyor. İrtibatı hiç kesmedik” dedi.

“Yer altı tekniğini bildiği için madenci ön plana çıktı”Enkazın altında başlayan dostluk

Asrın felaketinde yer altı çalışma şartlarını bildikleri için madencilerin ön plana çıktığını ancak herkesin kurtarma çalışmalarına katıldığını anlatan Sönmez, “Bu sadece madenle ilgili olan bir şey değil. Madenci yer altında tekniği bildiği için ön plana geldi. Bütün dünya oradaydı. Sadece biz yaptık dersek olmaz. Her memleketten insan vardı. Orada bize yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Yer altı kurtarma tekniğini bilmedikleri için madenci orada ön plana çıktı. Ancak hepimiz, bütün ekipler çalışmalara katıldık. İnşallah böyle bir olay bir daha olmaz. Olursa da biz arkadaşlarla göreve hazırız” diye konuştu.

# Türkiye, durumu, tedavi

08 Şub 2024 - 00:00 - Yaşam

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