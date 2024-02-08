Bolu ve çevresi için güncel hava tahminleri: 8 Şubat 2024'ün sıcaklık ve yağış raporu!

Mevsim normallerinde sıcaklık beklentisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hafta genelinde gündüz sıcaklıklarının 2 ila 21 derece arasında değişmesi beklenirken, gece sıcaklıklarının 0 ila 13 derece aralığında olması öngörülüyor. Bu sıcaklık değişimleri, gün içerisinde katmanlı giyinmeyi gerektiriyor. Özellikle soğuk sabah ve akşamlara karşı kat kat giyinmek, bölge halkı ve ziyaretçiler için önemli bir strateji olarak öne çıkıyor.

Rüzgâr ve soğuğa karşı önlemler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgârın özellikle güneşli günlerde hissedilebileceğini ve gece saatlerinde yaşanacak sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Her ne kadar önemli bir hava uyarısı bulunmasa da bölge sakinleri ve ziyaretçilerin dışarı çıkarken mevsime uygun kıyafet seçimi yapmaları tavsiye ediliyor.

Doğaseverler için ideal koşullar

8 Şubat 2024 tarihinde Bolu ve çevresinde hüküm sürecek parçalı bulutlu ve yağmurlu hava, doğaseverler için ideal koşulları beraberinde getiriyor. Bölge sakinleri ve ziyaretçiler, bu dönemde doğanın tadını çıkarmak için dışarıda daha fazla vakit geçirebilirler. Yağışlı hava, doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılık için zengin bir arka plan sunuyor.

Bolu ve çevresindeki iller için 8 Şubat 2024 hava durumu tahmini, parçalı bulutlu ve ara ara yağışlı geçecek günlerin habercisi. Mevsim normalleri çerçevesinde seyreden sıcaklıklar, bölge halkı ve ziyaretçiler için giysi seçiminde katmanlı giyinmeyi öneriyor. Rüzgâr ve gece soğuklarına karşı önlem almak da unutulmamalı. Doğaseverler için ise bu dönem, dışarıda keşif yapmak adına cazip fırsatlar sunuyor.

İşte il il hava durumu tahmin raporu:

Bolu Hava Durumu

8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 16°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

Bartın Hava Durumu

8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 21°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu

Karabük Hava Durumu

8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 17°C En düşük: 6°C Çok Bulutlu

Kastamonu Hava Durumu

8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 16°C En düşük: 0°C Çok Bulutlu

Sinop Hava Durumu

8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 17°C En düşük: 12°C Çok Bulutlu

Çankırı Hava Durumu

8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 15°C En düşük: 9°C Çok Bulutlu

Bilecik Hava Durumu

8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 18°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu

İstanbul Hava Durumu

8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 2°C En düşük: -7°C Çok Bulutlu

Ankara Hava Durumu

8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 13°C En düşük: 7°C Yağmurlu

İzmir Hava Durumu

8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 20°C En düşük: 12°C Yağmurlu

Bursa Hava Durumu

8 Şubat 2024 Perşembe En yüksek: 18°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu