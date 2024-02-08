SEDAŞ'tan Bolu'ya özel kesinti duyurusu: 8 Şubat'ta elektriğiniz kesilecek!

SEDAŞ'tan kritik elektrik kesintisi bilgilendirmesi

SEDAŞ, Bolu'da yaşanacak olan planlı elektrik kesintisinin, altyapı iyileştirme çalışmalarının bir parçası olarak önemli bir adım olduğunu duyurdu. Şirket, bu kesintinin şehir sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak bir dizi iyileştirmeyi beraberinde getireceğini belirtti.

Kesintiden etkilenecek bölgeler ve program detayları

Bolu ve çevresindeki sakinler, SEDAŞ'ın resmî web sitesinden kesintinin etkileyeceği bölgeler ve kesinti saatleri hakkında detaylı bilgi edinebilirler. Bu sayede, vatandaşlar günlük planlarını elektrik kesintisi programına göre ayarlayabilirler.

Kesinti sürecinde alınacak önlemler

SEDAŞ, kesinti süresince herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almıştır. Vatandaşların acil durumlar için şirketin müşteri hizmetleri ve iletişim hatlarını kullanmaları mümkün olacak. Bolu sakinleri, SEDAňS tarafından sunulan önerilere uyarak kesinti süresince olası aksaklıklara karşı hazırlıklı olmalıdırlar.

Elektrik Kesintisine nasıl hazırlık yapılmalı?

8 Şubat 2024 tarihinde Bolu'da yaşanacak olan elektrik kesintisi, bölgenin altyapısını daha da güçlendirmek için önemli bir adımdır. Sakinler, kesinti süresince oluşabilecek aksaklıklara karşı hazırlıklı olmalı ve SEDAŞ'ın sağladığı bilgilere göre önlem almalıdır.