08 Şub 2024 - 07:00- Güncel G:

SEDAŞ'tan Bolu'ya özel kesinti duyurusu: 8 Şubat'ta elektriğiniz kesilecek!

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Bolu, 8 Şubat 2024 Perşembe günü, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) tarafından gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı bir elektrik kesintisine sahne olacak. Bolu sakinleri, kesintiden etkilenecek bölgeler ve alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirildi.

SEDAŞ'tan Bolu'ya özel kesinti duyurusu: 8 Şubat'ta elektriğiniz kesilecek! mask
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SEDAŞ'tan kritik elektrik kesintisi bilgilendirmesi

SEDAŞ, Bolu'da yaşanacak olan planlı elektrik kesintisinin, altyapı iyileştirme çalışmalarının bir parçası olarak önemli bir adım olduğunu duyurdu. Şirket, bu kesintinin şehir sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak bir dizi iyileştirmeyi beraberinde getireceğini belirtti.

Kesintiden etkilenecek bölgeler ve program detayları

Bolu ve çevresindeki sakinler, SEDAŞ'ın resmî web sitesinden kesintinin etkileyeceği bölgeler ve kesinti saatleri hakkında detaylı bilgi edinebilirler. Bu sayede, vatandaşlar günlük planlarını elektrik kesintisi programına göre ayarlayabilirler.

Kesinti sürecinde alınacak önlemler

SEDAŞ, kesinti süresince herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almıştır. Vatandaşların acil durumlar için şirketin müşteri hizmetleri ve iletişim hatlarını kullanmaları mümkün olacak. Bolu sakinleri, SEDAňS tarafından sunulan önerilere uyarak kesinti süresince olası aksaklıklara karşı hazırlıklı olmalıdırlar.

Elektrik Kesintisine nasıl hazırlık yapılmalı?

8 Şubat 2024 tarihinde Bolu'da yaşanacak olan elektrik kesintisi, bölgenin altyapısını daha da güçlendirmek için önemli bir adımdır. Sakinler, kesinti süresince oluşabilecek aksaklıklara karşı hazırlıklı olmalı ve SEDAŞ'ın sağladığı bilgilere göre önlem almalıdır.

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUGÖYNÜKÇAYKOL, ÇUBUK MERKEZ, ÇUBUKKÖY, GÖLBASI, GÖLBAŞI, KOZDERE, ÖRENCIK MERKEZ, ÖRENCİK, SEKI, SEKİ, UMUTDERE., ÇAYKOL MAHALLE YOLU, ÇUBUK GÖLBAŞI YAYLASI, ÇUBUK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇUBUK KÖYÜ YOLU, ÇUBUK MERKEZ KÖY YOLU, ÇUBUK SEKİ MAH, GÖLBASI MAHALLE YOLU, KOZDERE MAHALLE YOLU, ÖRENCIK MERKEZ KÖY YOLU, ÖRENCİK ÇAYKOL, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU, SEKI MAHALLE YOLU08.02.202410:0017:00
BOLUMERKEZALPAGUTBEY, ALPAĞUTBEY, ÇAKMAKLAR901 sok, EMRE, EMRE SK.08.02.202410:0017:30
BOLUMERKEZALPAGUTBEY, ALPAĞUTBEYÇAKMAKLAR, ÇAKMAKLAR CD., EMRİN SK.08.02.202410:0017:30
BOLUGEREDEAPSARI, ASAGI, AŞAĞI, AYVATLAR, ÇOBANLAR, ÇOĞULLU, DEYISLER, DEYİŞLER, DURSUNFAKI, DÜMENLER, GEÇİTLER, GÖYNÜKÖREN, HALAÇLAR, KÜRKÇÜLER, MERKEZ, NUHÖREN, SAHALLAR, SAPANLIURGANCILAR, SOFULAR, SÜLLER, ŞAHALLAR, TEPE, YANIKLAR, YAYLA, YAZIKARA, YELKENLER, YEŞİLVADİ, YUKARIANADOLU OTOYOLU, APSARI MAHALLE YOLU, ASAGI MAHALLE YOLU, AYVATLAR, AYVATLAR MAHALLE YOLU, ÇOBANLAR MAHALLE YOLU, ÇOGULLU KÖY YOLU, ÇOĞULLU KÖYÜ YOLU, DEYISLER MAHALLE YOLU, DÖRTDİVAN ÇIKIŞI, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, DURSUNFAKI KÖY YOLU, DURSUNFAKI KÖYÜ YOLU, DURSUNLAR MAHALLE YOLU, DÜMENLER MAHALLESI YOLU, GEÇITLER KÖY YOLU, GEÇİTLER KÖYÜ DÜMENLER MAH, GEÇİTLER KÖYÜ YOLU, GEREDE KARABÜK BAĞLANTISI, Göynük Ören Köyü Ayvatlar Mah, GÖYNÜKÖREN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, GÖYNÜKÖREN MERKEZ KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖYÜ YOLU, KÖY İÇ YOLU, KÜRKÇÜLER KÖY YOLU, KÜRKÇÜLER KÖYÜ YOLU, KÜRKÇÜLER YAYLA YOLU, MEZARLIK İÇİ YOLU, NUHÖREN KÖY, NUHÖREN KÖY YOLU, NUHÖREN KÖYÜ YOLU, SAHALLAR MAHALLE YOLU, SAPANLI URGANCILAR, SAPANLIURGANCILAR KÖYÜ YOLU, SOFULAR KÖY YOLU, SOFULAR KÖYÜ, SOFULAR KÖYÜ YOLU, SÜLLER MAHALLESI YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YUNUSLAR MAH, YANIKLAR MAHALLESI YOLU, YAZIKARA KÖY YOLU, YAZIKARA KÖYÜ YOLU, YELKENLER, YELKENLER KÖY YOLU, YELKENLER KÖYÜ YOLU, YENIYAPAR KÖY YOLU, YENİYAPAR, YESILVADI MERKEZ KÖY YOLU, YEŞİL VADİ KÖYÜ, YEŞİLVADİ KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLESI YOLU08.02.202409:0017:00
BOLUMUDURNUORMANPINARORMANPINAR KÖYÜ YOLU08.02.202409:3014:30

# Yaşam

08 Şub 2024 - 07:00 Bolu- Güncel

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