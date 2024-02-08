Türkiye Ocak ayında temel gıda ihracatında 1,03 milyar dolarlık rekor bir artışa imza attı.

Türkiye'nin Gıda İhracatında Gözle Görülür Artış
Ocak ayında Türkiye'nin gıda ihracatı, bisküvi-pasta, buğday unu, bitkisel yağlar, şekerli ve kakaolu ürünler ile makarna gibi temel gıda maddelerinde önemli bir artış gösterdi. Toplamda 1,03 milyar dolarlık ihracatla, Türkiye'nin tarım ihracatındaki payı %33'e ulaştı. Bu artış, Türkiye'nin gıda sektöründeki gücünü ve potansiyelini gözler önüne seriyor.
İhracatın lokomotif şehirleri ve ülkeleri
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe İstanbul, Gaziantep ve Mersin, en fazla ihracat gerçekleştiren iller olarak öne çıkarken; Irak, ABD ve Suriye, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında yer aldı. Bu dağılım, Türkiye'nin gıda ihracatının coğrafi çeşitliliğini ve uluslararası pazarlardaki etkin varlığını gösteriyor.
Küresel gıda sektöründe türkiye'nin pozitif ayrışması
TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, küresel gıda sektörünün 2024 yılına umutla başladığını belirtiyor. Tarımsal girdi maliyetlerindeki artışa rağmen, devletlerin tarımsal üreticilere sağladığı desteklerin önemine vurgu yapıyor. Türkiye'nin bu konuda olumlu bir ayrışma gösterdiğini ve çiftçi eylemlerinin ardındaki taleplere dikkat çekiyor.
Tarımsal üretim ve ihracatçıların desteklenmesi
Tiryakioğlu, tarımsal üretimin ve gıda ihracatçılarının finansmana erişiminin önemine işaret ediyor. Geçtiğimiz yıl Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alımlarının ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleme ödemelerinin artması, sektör için olumlu gelişmeler olarak öne çıkıyor. Eximbank'ın sağladığı 50 milyar dolarlık destek, ihracatçıların finansman maliyetlerini rahatlatıyor.
Türkiye Gıda İhracatçıları Markası’nın global tanıtımı
Türkiye Gıda İhracatçıları markası, Türkiye'nin temel gıda alanındaki en büyük şirketlerini ve ihracatçı birliklerini bir araya getiriyor. Bu iş birliği, Türkiye'nin gıda ihracatçıları olarak uluslararası alanda daha güçlü bir tanınırlık kazanmasını hedefliyor. Dubai'deki Gulfood fuarında yapılacak tanıtım çalışmaları, Ortadoğu pazarındaki Türk malı algısını güçlendirecek önemli bir adım olarak görülüyor.
Sektörün geleceği ve stratejik planlamalar
Türkiye'nin gıda ihracatındaki bu başarılı performansı, sektörün geleceğine dair umut veriyor. Küresel pazarda rekabet edebilirliği artırmak ve Türkiye'nin gıda sektöründeki konumunu güçlendirmek adına yapılan stratejik planlamalar, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma için kritik öneme sahip. Türkiye Gıda İhracatçıları'nın global tanıtım çabaları, bu hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynuyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ihracat - Paramız pul, adamlara bedava geliyor , alırlar tabi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.