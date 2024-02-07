SGK uygulamalarıyla mağdur olan emeklilerin sorunları

Emekli başvurularının bekletilmesi
SGK, yeni emeklilik başvurusu yapan SSK ve Bağ-Kur emekli adaylarının başvurularını uzun süre bekletiyor. Başvuruların yoğunluğu gerekçe gösterilerek değerlendirilmeyen başvurular, aylar sonra dahi vadesi gelmemiş borçlar öne sürülerek ret cevabı alabiliyor.
Vadesi gelmemiş borçlar
SGK, emekli adaylarına vadesi gelmemiş borçlar uydurarak başvurularını reddedebiliyor. Bu durum, emeklilik başvurusu yapan kişilerin borçlarını ödemelerine rağmen, SGK'nın ikinci başvuruyu geçerli kabul ederek toplu ödemeyi yapmamasına yol açıyor.
Emekli aylıklarının eksik yatması
Bu uygulamalar sonucunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri, emekli aylıklarının eksik yatmasına neden oluyorlar. Bekletilen başvurular ve ödeme yapılmayan toplu aylıklar, milyonlarca emeklinin ekonomik olarak mağdur olmasına yol açıyor.
Emeklilerin isyanı
SGK'nın bu uygulamaları, emekliler arasında büyük bir tepki yaratıyor. Emekliler, hak ettikleri aylıkları alamamanın ve gecikmelerin neden olduğu ekonomik sıkıntılarına isyan ediyorlar.
Bu süreçte, SGK'nın emeklilere yönelik uygulamaları ve emeklilerin yaşadığı mağduriyetler gündemde önemli bir yer tutuyor. Emekli aylıklarının eksik yatması ve başvuruların bekletilmesi gibi sorunlar, emeklilerin daha iyi bir yaşam sürmelerini engelliyor. Bu konudaki gelişmeler yakından takip edilmeye devam edecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.