Samsun’da yaşayan 77 yaşındaki Dilek Çavuşoğlu Diler'in masa tenisi aşkı, yaş sınırı olmadan spor yapmanın önemini vurguluyor.

Masa tenisi tutkusu yaş tanımıyor

Samsun'da yaşayan 77 yaşındaki Dilek Çavuşoğlu Diler, çocukluğundan bu yana masa tenisi oynamanın verdiği mutlulukla dolu. Yaşının ilerlemiş olmasına rağmen, Dilek Teyze için masa tenisi, sadece bir hobi değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi haline gelmiş durumda. Bu tutku, onu Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışında masa tenisi oynayabileceği yerler aramaya itiyor.

Dünya çapında bir tutku

Dilek Teyze'nin masa tenisi aşkı, sadece Türkiye ile sınırlı kalmıyor. Çocuklarını ziyaret etmek için gittiği yurt dışı seyahatlerinde bile, bu spora olan ilgisini sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya kadar birçok ülkede masa tenisi oynama fırsatı bulan Dilek Teyze, bu sayede farklı kültürlerden insanlarla tanışıyor ve dostluklar kuruyor.

Samsun'da bir ilham kaynağı

Yılın belirli zamanlarında Samsun'a dönen Dilek Teyze, Atakum ilçesindeki Atakum Sporcu Fabrikası'nda genç sporcularla masa tenisi oynayarak onlara ilham veriyor. Masa tenisi sayesinde gençlerle kurduğu bağ, sporun kuşaklar arası birleştirici gücünü gösteriyor.

Sporun yaşam üzerindeki etkisi

Dilek Teyze, masa tenisi tutkusunun kendisine sağlık ve mutluluk getirdiğini vurguluyor. Sporun fiziksel ve zihinsel faydalarının yanı sıra, sosyal açıdan da insanları bir araya getirdiğine inanıyor. Bu tutku, onun için bir "hastalık" haline gelmiş; nerede bir masa tenisi masası görse, oynamadan geçemiyor.

Gençlere ve ailelere mesaj

Dilek Teyze, gençlere ve ailelerine spor yapmanın önemini hatırlatıyor. Masa tenisi gibi aktivitelerin, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkıda bulunduğunu belirterek, herkesi spor yapmaya ve aktif bir yaşam sürmeye davet ediyor. Ailelerin çocuklarına sporu sevdirmesi ve teşvik etmesi gerektiğini vurguluyor.

Samsun'da Sporun Geleceği

Dilek Teyze'nin hikâyesi, Samsun'da ve Türkiye genelinde sporun teşvik edilmesinin önemini gösteriyor. Masa tenisi gibi sporların daha fazla insan tarafından keşfedilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyor. Her yaştan insanın spor salonlarına akın etmesi ve masa tenisi gibi aktivitelerle sağlıklı bir yaşam sürdürmesi ise en büyük temennisi.