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Düzce’de denetlemeler başladı! Bolu’da Nisan ayında başlıyor!

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Bolu ve Düzce'de fırın denetimleri artıyor! İl sağlık, tarım müdürlükleri ve belediye ekipleri, gıda güvenliğini sağlamak için el ele verdi. Düzce'de başlanan olan denetimlerde ceza yağdı. Bolu’da denetimlerin Nisan ayında yapılması bekleniyor.

Düzce’de denetlemeler başladı! Bolu’da Nisan ayında başlıyor! mask
Düzce’de denetlemeler başladı! Bolu’da Nisan ayında başlıyor!
Düzce’de denetlemeler başladı! Bolu’da Nisan ayında başlıyor!
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Bolu ve Düzce'de Fırın Denetimleri Yoğunlaşıyor

Düzce’de denetlemeler başladı! Bolu’da Nisan ayında başlıyor!

Bolu'da Nisan ayında başlaması planlanan ve Düzce'de zaten başlamış olan fırın denetimleri, kamu sağlığının korunması adına büyük önem taşıyor. İl sağlık müdürlüğü, il tarım müdürlüğü ve belediye zabıta ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü bu denetimler, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketicilerin haklarını korumak amacıyla gerçekleştiriliyor

Düzce'de Fırınlara Cezai İşlem

Düzce'de ekmek üretim ve satışı konusunda gelen şikayetler üzerine yoğunlaştırılan denetimlerde, bazı fırınlara toplamda 42 bin 385 TL tutarında cezai işlem uygulandı. 2023 yılında gerçekleştirilen 8 bin denetimde, 56 işyeri sahibine 1 milyon 341 bin 343 TL idari para cezası kesildi. Bu cezalar, gıda kanunu ve ilgili mevzuatlara aykırı faaliyetlerde bulunan işletmelere yönelikti.

2024 Yılı Denetim Planlaması ve SonuçlarıDüzce’de denetlemeler başladı! Bolu’da Nisan ayında başlıyor!

2024 yılında da devam eden denetimlerde, merkez ilçede ve ilçelerdeki toplam 113 ekmek fırını incelendi. Bu denetimler sonucunda, kurallara uymayan 7 fırın sahibine 42 bin 385 TL tutarında idari para cezası verildi.

Gıda Güvenliği ve Tüketici Bilgilendirmesi

Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini ve tüketicilerin gıda alırken dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Özellikle, etiketinde belirtilen muhafaza şartlarında satışa sunulan, Bakanlık onayı/kaydı almış, denetimli firmalar tarafından üretilen, orijinal ambalajı açılmamış ve son tüketim tarihi geçmemiş gıdaların tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Ayrıca, şüpheli ürünlerle ilgili olarak ALO 174 Gıda İhbar Hattı veya 0501 174 0 174 Whatsapp Gıda İhbar Hattı üzerinden şikayette bulunulması tavsiye ediliyor.

Vatandaşların Rolü ve SorumluluklarıDüzce’de denetlemeler başladı! Bolu’da Nisan ayında başlıyor!

Tüketicilerin, gıda güvenliği konusunda bilinçli olmaları ve alışverişlerinde dikkatli seçimler yapmaları büyük önem taşıyor. Ayrıca, karşılaşılan olumsuz durumların yetkililere bildirilmesi, benzeri olayların önlenmesinde kritik bir rol oynuyor.

Bu denetimler, hem gıda üreticileri hem de tüketiciler için önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Sağlık ve güvenliği ön planda tutan bu yaklaşım, gıda güvenliğinin sürekli olarak iyileştirilmesine katkıda bulunuyor. Bolu ve Düzce'deki fırın denetimleri, diğer bölgeler için de örnek teşkil ederek, gıda güvenliğine yönelik genel bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

# belediye, Sağlık

08 Şub 2024 - 12:00 Düzce- Güncel

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