08 Şub 2024 - 13:00- Güncel G:

Ağız ve Diş sağlığında implant tedavileri, modern teknikler ve uzman tavsiyeleriyle dikkat çekiyor. Ancak implant yaptırdıktan sonra nasıl bakım uygulamalısınız, biliyor musunuz?

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Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Seçkin Gül, eksik dişlerin yerine titanyumdan üretilen yapay diş kökleri yerleştirerek, hastaların yüzünü güldürüyor. Tedavi süreci, yaklaşık altı ay sürüyor ve lokalanestezi altında gerçekleştiriliyor. İmplant tedavisi ve sonrası haberimizde…

Ağız ve Diş sağlığında implant tedavileri, modern teknikler ve uzman tavsiyeleriyle dikkat çekiyor. Ancak implant yaptırdıktan sonra nasıl bakım uygulamalısınız, biliyor musunuz? mask
Ağız ve Diş sağlığında implant tedavileri, modern teknikler ve uzman tavsiyeleriyle dikkat çekiyor. Ancak implant yaptırdıktan sonra nasıl bakım uygulamalısınız, biliyor musunuz?
Ağız ve Diş sağlığında implant tedavileri, modern teknikler ve uzman tavsiyeleriyle dikkat çekiyor. Ancak implant yaptırdıktan sonra nasıl bakım uygulamalısınız, biliyor musunuz?
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İmplant tedavisinin aşamaları

Ağız ve Diş sağlığında implant tedavileri, modern teknikler ve uzman tavsiyeleriyle dikkat çekiyor. Ancak implant yaptırdıktan sonra nasıl bakım uygulamalısınız, biliyor musunuz?

İmplant tedavisinin ilk aşaması cerrahi işlemdir. Bu aşamada, implantlar çene kemiğine yerleştirilir ve 2-3 ay süreyle çene kemiği ile implantın bütünleşmesi beklenir. Bütünleşme sürecinin ardından, protez aşamasına geçilir ve hastanın dişleri yerine konulmuş olur. Bu süreç, hastanın diş eksikliklerine göre tek dişten dişsiz durumlara kadar geniş bir yelpazede uygulanabilmektedir.

İmplant sonrası bakım

Ağız ve Diş sağlığında implant tedavileri, modern teknikler ve uzman tavsiyeleriyle dikkat çekiyor. Ancak implant yaptırdıktan sonra nasıl bakım uygulamalısınız, biliyor musunuz?

Uzman Seçkin Gül, implant tedavisi gören hastalara, tedavi sonrası ağız ve diş sağlığına ekstra özen göstermelerini tavsiye ediyor. Dişlerin düzenli olarak fırçalanması, 6 ayda bir kontrol ziyaretleri ve sigara ile alkol tüketiminin sınırlandırılması, implantların başarısını artırıyor.

İmplant tedavisinde başarıyı etkileyen faktörler

Ağız ve Diş sağlığında implant tedavileri, modern teknikler ve uzman tavsiyeleriyle dikkat çekiyor. Ancak implant yaptırdıktan sonra nasıl bakım uygulamalısınız, biliyor musunuz?

Gül, implant tedavisinin başarısını etkileyen faktörler arasında çeşitli sistemik hastalıkların yanı sıra sigara ve alkol kullanımının da bulunduğunu belirtiyor. Bu nedenle, hastaların tedavi sürecinde ve sonrasında bu tür alışkanlıklardan kaçınmaları gerektiğini vurguluyor.

Tedaviye başlamadan önceki ön değerlendirme

Hastaneye başvuran her hasta, öncelikle bir ön değerlendirme sürecinden geçiyor. Protez ve çene cerrahisi uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, implant tedavisine uygun bulunan hastaların tedavi süreci başlatılıyor.

Hastaların deneyimleriAğız ve Diş sağlığında implant tedavileri, modern teknikler ve uzman tavsiyeleriyle dikkat çekiyor. Ancak implant yaptırdıktan sonra nasıl bakım uygulamalısınız, biliyor musunuz?

Songül Demir adlı hasta, arka dişlerindeki eksiklikler nedeniyle implant tedavisi almaya karar verdi. Tedavi sürecinden memnun kalan Demir, "5 tane implant yaptırdım ve işlemim çok güzel geçti" diyerek deneyimini paylaştı. Bu tür başarı hikayeleri, Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin implant tedavisindeki uzmanlığını ve hastalarına sunduğu kaliteli hizmeti gözler önüne seriyor.

# tedavi

08 Şub 2024 - 13:00 - Güncel

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