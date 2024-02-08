Bolu'da gece yarısı operasyonu

Bolu’da eğlence mekanı çıkışında 2 grup arasında çıkan kavga polis ekipleri tarafından güçlükle yatıştırıldı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Olay, Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanından çıkan 2 grup arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların ve tekmelerin uçuştuğu kavgada taraflar birbirine saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga güçlükle yatıştırıldı. Ekipler tarafından kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.