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Demirkol'dan Hibrit Ofis ve Fuar Merkezi sözü

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AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, genç girişimcilere yönelik hibrit ofis ve Bolu'ya fuar merkezi kurma projeleriyle geleceğe yatırım vaadinde bulundu. Bolu'nun 50 yıl sonraki vizyonunu şekillendirecek bu adımlar, şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ivme kazandıracak.

Demirkol'dan Hibrit Ofis ve Fuar Merkezi sözü mask
Demirkol'dan Hibrit Ofis ve Fuar Merkezi sözü
Demirkol'dan Hibrit Ofis ve Fuar Merkezi sözü
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AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, genç girişimcilere büyük bir müjde verdi. Hibrit Bolu adını verdikleri projede, girişimcilerin ofis ihtiyaçlarına ücretsiz çözümler sunulacak. Bu yenilikçi adım, gençlerin üretim ve istihdam oluşturma hedeflerine katkı sağlayacak bir çalışma ortamı vaat ediyor.

Bolu'nun 50 yıllık vizyonu

Demirkol'dan Hibrit Ofis ve Fuar Merkezi sözü

Demirkol, Bolu'nun geleceğine dair büyük bir vizyona sahip olduklarını belirtti. Bu vizyon, şehrin ekonomik ve sosyal altyapısını güçlendirerek, 50 yıl sonra dahi sürdürülebilir bir kalkınma modeli sunmayı hedefliyor. Bolu'nun potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan projeler, şehrin geleceğini şekillendirecek.

Fuar ve kongre merkezi müjdesi

Bolu'nun önemli eksiklerinden biri olan fuar ve kongre merkezi ihtiyacına da değinen Demirkol, bu projenin şehrin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Yenilikçi fikirlerin ürüne dönüşmesi ve atölye çalışmalarının desteklenmesi planları da gündemde.

Belediyecilik anlayışında yenilik

Demirkol'dan Hibrit Ofis ve Fuar Merkezi sözü

Demirkol, belediyecilik anlayışında yenilikler yapmayı hedefliyor. Şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak, vatandaşların taleplerine duyarlı bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini belirtti. Organize sanayi bölgesinde yer sıkıntılarına çözümler ve genç girişimcilere destek olacak projeler bu vizyonun bir parçası.

İstişare kültürü ve yönetim anlayışı

Demirkol, istişare kültürünün önemine vurgu yaparak, Bolu'nun yönetiminde bu anlayışı benimseyeceklerini ifade etti. Karar alma süreçlerinde farklı görüşlerin değerlendirilmesi, şehrin kalkınmasında önemli bir rol oynayacak. Belediyenin kapılarının her zaman Bolu halkına açık olacağını söyleyerek, şeffaf ve katılımcı bir yönetim vaat etti.

Seçim çalışmaları ve vatandaş buluşmaları

Demirkol'dan Hibrit Ofis ve Fuar Merkezi sözü

Demirkol ve ekibi, seçim çalışmaları kapsamında Bolu'nun farklı mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinledi ve çözüm vaatlerinde bulundu. Bu buluşmalar, adayın şehrin dört bir yanındaki ihtiyaçları yakından takip ettiğini ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor.

Bu yenilikçi ve vizyoner projeler, Bolu'nun geleceğini şekillendirecek ve şehri ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ileriye taşıyacak adımlar olarak öne çıkıyor.

 

# belediye, AK Parti

08 Şub 2024 - 11:30 Bolu- Siyaset

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