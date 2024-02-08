Belediye meclisinde sular durulmuyor! Üyeler toplantıyı terk etti!

Geçen hafta ne olmuştu?

Geçtiğimiz hafta belediye meclis toplantısında, Tanju Özcan’ın, İlkay Bayrak dışarıya çıkartılacak sözlerinden sonra zabıta müdürünün görevini yerine getirmediği gerekçesiyle görevinden almıştı. Sonrasında yanlış yaptığını söyleyen Tanju Özcan, helallik isteyerek zabıta müdürünü görevine devam etmesini istemişti.

Meclis toplantısında yine tansiyon yükseldi!

Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın başkanlığında Şubat ayı meclis toplantısı 2. Birleşim gündeminde yer alan, plan ve bütçe komisyonundan gelen raporların görüşülüp karara bağlanması görüşmesinde, 200 milyon TL, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından borçlanma izni alınması için yapılan oylamada, gergin anlar yaşandı.

Oylamaya itiraz edildi!

Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yaptığı oylamadan sonra 29 meclis üyesinden 16’sının evet oyu verdiğini söyleyip maddenin kabul edildiğini söylemesi üzerine AK Parti, MHP ve İYİ Parti meclis üyeleri, “aklımızla oynuyorsunuz, yanlış sayım yaptınız. İtiraz ediyoruz!” dediler.

Başkan Özcan geri gelmedi!

Tanju Özcan, “çoğunluk sağlandı” diyerek, meclis oturumuna 5 dakikalık ara verdi. 2. Oturuma geçildiğinde başkanlık koltuğuna Tanju Özcan yerine CHP’li meclis üyesi Ahmet Fidan’ın oturması mecliste gerginlik yarattı. Tanju Özcan’ın misafirlerinin gelmesi nedeniyle meclise katılmaması üzerine, yapılan oylamanın usulsüz olduğunu vurgulayan meclis üyeleri salonu terk etti.

İlkay Bayrak yine sahnede!

2. Oturuma geçildiğinde Tanju Özcan’ın meclise katılmayacağını öğrenen Zafer Partili İlkay Bayrak “hikaye anlatıyorlar’’ diyerek salonu ilke terk eden meclis üyesi oldu. Konuşma yapması beklenen Bayrak’ın sinirli halleri gözlerden kaçmadı.

AK Parti, MHP ve İYİ Parti meclis üyeleri de terk ettiler!

İlk olarak İlkay Bayrak’ın toplantıyı terk etmesinden sonra, meclis başkan vekiliyle de tartışma yaşayan AK Parti, MHP ve İYİ Parti meclis üyeleri, toplu bir şekilde toplantıyı terk ettiler. Toplantı CHP meclis üyelerinin gündem maddelerini görüşüp karara bağlaması ile son buldu.