- Siyaset

Belediye meclisinde sular durulmuyor! Üyeler toplantıyı terk etti!

ABONE OL Google News Sayfamız

Belediye Başkanı Tanju Özcan’a kredi çekme yetkisi verilmesi için yapılan oylamada, sinirler gerildi. Oylamanın usulsüz olduğunu iddia eden AK Parti, MHP ve İYİ Parti meclis üyeleri toplantıyı terk etti.

Belediye meclisinde sular durulmuyor! Üyeler toplantıyı terk etti! mask
Belediye meclisinde sular durulmuyor! Üyeler toplantıyı terk etti!
Belediye meclisinde sular durulmuyor! Üyeler toplantıyı terk etti!
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Geçen hafta ne olmuştu?

Belediye meclisinde sular durulmuyor! Üyeler toplantıyı terk etti!

Geçtiğimiz hafta belediye meclis toplantısında, Tanju Özcan’ın, İlkay Bayrak dışarıya çıkartılacak sözlerinden sonra zabıta müdürünün görevini yerine getirmediği gerekçesiyle görevinden almıştı. Sonrasında yanlış yaptığını söyleyen Tanju Özcan, helallik isteyerek zabıta müdürünü görevine devam etmesini istemişti.

Meclis toplantısında yine tansiyon yükseldi!

Belediye meclisinde sular durulmuyor! Üyeler toplantıyı terk etti!

Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın başkanlığında Şubat ayı meclis toplantısı 2. Birleşim gündeminde yer alan, plan ve bütçe komisyonundan gelen raporların görüşülüp karara bağlanması görüşmesinde, 200 milyon TL, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından borçlanma izni alınması için yapılan oylamada, gergin anlar yaşandı.

Oylamaya itiraz edildi!Belediye meclisinde sular durulmuyor! Üyeler toplantıyı terk etti!

Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yaptığı oylamadan sonra 29 meclis üyesinden 16’sının evet oyu verdiğini söyleyip maddenin kabul edildiğini söylemesi üzerine AK Parti, MHP ve İYİ Parti meclis üyeleri, “aklımızla oynuyorsunuz, yanlış sayım yaptınız. İtiraz ediyoruz!” dediler.

Başkan Özcan geri gelmedi!Belediye meclisinde sular durulmuyor! Üyeler toplantıyı terk etti!

Tanju Özcan, “çoğunluk sağlandı” diyerek, meclis oturumuna 5 dakikalık ara verdi. 2. Oturuma geçildiğinde başkanlık koltuğuna Tanju Özcan yerine CHP’li meclis üyesi Ahmet Fidan’ın oturması mecliste gerginlik yarattı. Tanju Özcan’ın misafirlerinin gelmesi nedeniyle meclise katılmaması üzerine, yapılan oylamanın usulsüz olduğunu vurgulayan meclis üyeleri salonu terk etti.

İlkay Bayrak yine sahnede!Belediye meclisinde sular durulmuyor! Üyeler toplantıyı terk etti!

2. Oturuma geçildiğinde Tanju Özcan’ın meclise katılmayacağını öğrenen Zafer Partili İlkay Bayrak “hikaye anlatıyorlar’’ diyerek salonu ilke terk eden meclis üyesi oldu. Konuşma yapması beklenen Bayrak’ın sinirli halleri gözlerden kaçmadı.

AK Parti, MHP ve İYİ Parti meclis üyeleri de terk ettiler!Belediye meclisinde sular durulmuyor! Üyeler toplantıyı terk etti!

İlk olarak İlkay Bayrak’ın toplantıyı terk etmesinden sonra, meclis başkan vekiliyle de tartışma yaşayan AK Parti, MHP ve İYİ Parti meclis üyeleri, toplu bir şekilde toplantıyı terk ettiler. Toplantı CHP meclis üyelerinin gündem maddelerini görüşüp karara bağlaması ile son buldu.

# belediye, AK Parti

08 Şub 2024 - 10:30 Bolu- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

FIRSAT!! Toki 2. Etap ARAKAT 2+1 Daire. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Dairemiz Toki 2. Etap 1. Katta, ARAKAT dairedir. Cepheleri Aç...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL