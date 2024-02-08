Boluspor’dan Kocaelispor’un o talebine olumlu yanıt

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu karşılaşmalarından biri daha futbol severleri bekliyor. Pazar günü, ligde mücadele eden Boluspor, kendi evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.

Ek kontenjan sağlandı

Bu önemli maç öncesinde, Kocaelispor taraftarlarının gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekiyor. Kırmızı beyazlı yönetim, misafir takımın taraftarları için özel bir jest yaparak, ek kontenjan sağladı.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Kocaelispor'un taraftarları, takımlarını desteklemek için 578 kişi ile Boluspor'un ev sahipliği yapacağı stadyuma gelecek. İlk etapta misafir takım tribünü için ayrılan 428 kişilik kontenjana ek olarak, Kocaelispor yönetiminin talebi üzerine 150 kişilik ek kontenjan ayrıldı. Bu gelişme, hafta başından itibaren ek bilet talebinde bulunan Körfez ekibinin taraftarlarını sevindirdi.

Misafir tribününde coşku bekleniyor

Maç günü, Kocaelispor taraftarlarının misafir tribününde yerlerini almasıyla birlikte büyük bir coşku bekleniyor. Kocaelispor yönetimi ve taraftarları, bu ekstra destek ile takımlarının daha da motive olacağına inanıyor. Bu özel maç, hem sahada hem tribünde unutulmaz anlara sahne olacak gibi görünüyor.

Boluspor-Kocaelispor maçına doğru

Trendyol 1. Lig'de kritik öneme sahip bu karşılaşma, Boluspor ve Kocaelispor arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak. Her iki takım da ligdeki konumlarını güçlendirmek adına sahaya çıkacak. Kocaelispor taraftarlarının ek kontenjan ile sağladığı destek, maçın atmosferini daha da hareketlendirecek.