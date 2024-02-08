- Yaşam

Kızgın sac üzerinde 7 saniyede pişiyor, porsiyonu 120 liradan satılıyor

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Burdur’un Gölhisar ilçesinde, yaklaşık yarım asrı aşkın süredir pişirilen yaprak kavurma 1 yıl önce coğrafi işaret alarak tescillendi. Dana eti kullanılan ve kızgın sac üzerinde sadece 7 saniyede pişirilen kavurmadan yemek için ülkenin dört bir yanından gelenlerin sayısı artarken ilçede sadece 2 kavurma ustası kaldı.

Kızgın sac üzerinde 7 saniyede pişiyor, porsiyonu 120 liradan satılıyor mask
Kızgın sac üzerinde 7 saniyede pişiyor, porsiyonu 120 liradan satılıyor
Kızgın sac üzerinde 7 saniyede pişiyor, porsiyonu 120 liradan satılıyor
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Yarım asrı aşkın süredir pişirilen yaprak kavurma 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde 1309 numarası ile 28 Nisan 2021 tarihinden itibaren korunmak üzere, 9 Ocak 2023 tarihinde 'Coğrafi İşaret tescili' aldı.

Şimdilerde koca ilçede iki usta kaldı

Kızgın sac üzerinde 7 saniyede pişiyor, porsiyonu 120 liradan satılıyor

Tescilden sonra ülke genelinde bilinirliği artan yöresel lezzete talep de gün geçtikçe çoğaldı. Gölhisar Kavurması ülke genelinde ün kazansa da ilçede bu yemeği yapan son 2 iş yerinin kalması nedeniyle kavurmanın değeri daha da arttı. Kızgın sac tava üzerinde 7 saniyede pişmesiyle bilinen Gölhisar kavurmasının her zaman taze ve sıcak olması da insanlar üzerinde merak uyandırmasının en büyük nedeni olarak görünmekte.

Kavurmacı Osman usta ne dediKızgın sac üzerinde 7 saniyede pişiyor, porsiyonu 120 liradan satılıyor

İlçede yaklaşık 36 senedir kavurmacılık mesleğini icra eden Osman Kaya (54) 1 yıl önce coğrafi işaret alan Gölhisar Kavurması hakkındaki gururu ve mutluluğunu paylaşırken; “Gölhisar Kavurmamız tescilleneli 1 yıl oldu. Yaklaşık 36 yıldır bu işi yapmaktayım. Kavurmanın tescillenmesinden sonra işlerimiz ciddi oranda arttı. Sürekli gelenlerin yanına yeni gelenler eklendi. Kavurmanın tadına bakan herkes memnun kaldı. Böyle bir lezzeti görenler kavurmanın 7 saniyede piştiğini de gördükten sonra çok şaşırıyorlar. Bir de sıcak servis edildiğinden her tadanın memnuniyeti daha da artıyor” dedi.

Porsiyonu 120 liradan satılıyorKızgın sac üzerinde 7 saniyede pişiyor, porsiyonu 120 liradan satılıyor

Sumaklı soğan, domates ve manda yoğurdu veya keçi yoğurdu ile servis edilen Gölhisar kavurmasının yapım sürecinden de bahseden Osman Kaya, “Eskiden keçi etinden yapılan Gölhisar kavurması şimdi ise dana etinden yapılıyor. Yaprak şeklinde doğranan etler üzerinde kızgın yağ bulunan sac tava üzerine atılarak 7 saniyede pişirilir ve sıcak bir şekilde servis edilir. Gölhisar kavurmasının güncel fiyatı ise 120 Türk Lirası olarak sunulmaktadır” şeklinde konuştu.

İlk kez tadan müşterilerde beğeniyorKızgın sac üzerinde 7 saniyede pişiyor, porsiyonu 120 liradan satılıyor

Finike’den ticaret amacıyla Gölhisar’a gelen ve çevresinin tavsiyesi sonucu merak ettiği Gölhisar kavurmasını tatmak isteyen Hasan Özarslan, “Buraya Finike’den geliyorum. Tavsiye ettiler buraya geldim. Gerçekten eşsiz bir lezzet. Ustamın ellerine sağlık, teşekkür ederim” dedi.

Muğlalı pazarcı Nurettin Karagöz ise “Muğla’dan geliyorum. Allah izin verirde Gölhisar’a yolum düşerse geldiğimde kavurma yemeden geri dönmem. Hatta bugün tam gidiyordum sırf bu kavurmayı yemek için geri döndüm, on numara beş yıldız bir lezzet ustamın ellerine sağlık” diye konuştu

# Sağlık, Türk

08 Şub 2024 - 14:00 - Yaşam

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