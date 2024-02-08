Bolu’da deprem: Kızılağıl merkezli sarsıntının şiddeti 2,5

Kızılağıl’da son zamanlarda meydana gelen depremler, bölge halkını endişelendirdi. Son olarak bugün sabah saat 7 civarlarında meydana gelen depremin şiddeti 2,5 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre sarsıntı, yerin 3,1 kilometre derinliğinde gerçekleşirken AFAD, depremin şiddetini 2,4 olarak kaydetti.

Bölge halkı panikledi

Deprem kuşağında yer alan ilimizde sarsıntılar, yüksek oranda Kızılağıl Köyü’nde meydana geliyor. Özellikle merkeze bağlı Kızılağıl Köyü’nde; son günlerdeki deprem sayısı, bölgedeki vatandaşları endişelendirdi. Köyde, sadece şubat ayında 5’ten fazla deprem meydana geldi.