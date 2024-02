Manevi arınma zamanı: 2024 Berat Kandil’inde yapmanız gerekenler

İslam aleminin en müstesna gecelerinden biri olan Berat Kandili Şubat ayının üçün haftası idrak edecek. Arapça kökenli "Berâet" kelimesinin "temize çıkma" anlamına gelmesi, bu gecenin özünü yansıtır. İslam inancında, Berat Kandili, günahların affı, kulların günahlardan arınması ve Allah'ın rahmetine mazhar olunması sebebiyle büyük bir öneme sahiptir.

Berat Gecesinin Önemi

Berat Kandili, Müslümanlar için bir arınma, tövbe ve dua zamanıdır. Gecenin bereketli ve feyizli oluşu, ona "Mübarek Gece", "Berat Gecesi" ve "Rahmet Gecesi" gibi isimlerin verilmesine yol açmıştır. Bu özel gece, Allah'a yakınlaşma, günahların affını dileme ve manevi bir yükseliş yaşama fırsatı sunar.

Berat Kandili’nde Yapılacak İbadetler

Berat Kandili'nde Müslümanlar, manevi bir temizlenme ve yenilenme arayışı içerisinde çeşitli ibadetlerle bu gecenin feyzinden faydalanır. Gündüzünde oruç tutmak, kaza ve nafile namazlar kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, tövbe ve istiğfar etmek, salavat getirmek ve Allah'ı zikretmek bu özel gecenin temel ibadetleri arasında yer alır.

Berat gecesinin tarihi nedir?

Berat gecesi kandili Hicri takvime göre Şaban ayının 15. gecesine denk geliyor. Milad takvimine göre 2024 yılı Berat Kandili ise 24 Şubat Cumartesi gecesi idrak edilecektir.

Berat gecesinde hangi namaz kılınır?

Berat Kandili gecesi kılınacak namaza Salat-ül-hayr (Hayır Namazı) denilmektedir. Hayır namazı 100 rekattır. Bu namazın her rekatında Fatiha suresinden sonra on defa İhlas suresi okunmaktadır. 100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi, senin rıza-i şerifin için namaza. Beni afv-ı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpten, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, Süeda(iyiler) defterine kaideyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına, hayır namazına" diye niyet edilebilir. Her rekkatte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur. İki rekâtta bir selam verilerek 100 rekâtta tamamlanır. 100 rekât namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder. Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekâtta 100 defa okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rekât kılmak daha faziletlidir. Zira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.

Namaz bittikten sonra hangi dualar okunur?

Allahü Teala'nın "Hu" ismi şerifinin ebced hesabına göre değeri 11'dir.Rasülüllah Efendimizin isimlerinden "Taha"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için;

Aşağıdaki 11 dua, 14 defa okunur:

14 istiğfar (esteğfirullahel-azıım ve etübü ileyk).

14 Salevatı-şerife (allahümme Salli ala Muhammed’in ve ala Ali Muhammed)

14 Fatiha'i şerife (Elham)besmeleyle

14 Ayetül kürsi(Allahü-La)besmeleyle

14 Tövbe Suresi’nin son iki ayeti olan "Lekad Caeküm."(besmeleyle)

14 kere "Yasin,Yasin..."dedikten sonra 1 Yasini Şerif.(Yasini Şerif'te yedi zahiri,yedi batıni"mbin"vardır,böylece o da 14 olur.) *14 ihlası şerif (kul hüvellahü ehad)bemeleyle

14 Felak suresi (kul euzü birabbil-felak) besmeleyle *14 Nas suresi (kul euzü birabbin-nas) besmeleyle

14 kere, Subhanellahi vel-hamdü lillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber,Vela havle vela kuvvete illa billahil-aliyyil-azıım.

14 kere, Salat-ı münciye(İlmihal kitaplarında yazar)okunur ve sonra dua yapılır.Salat-ı Münciye'yi bilmeyenler Küçük salevat okuyabilirler.(Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed)

llâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî’ıl-ehvâali ve’l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî’alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî’ıs-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa ındeke a’led-derecâat ve tübelliğunâa bihâa aksa’l gaayâat. Min cemî’ıl-hayrâti fi’l-hayâati ve ba’del-memâat. İnneke alâa külli şey’in kadiyr. “

Manası: Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve afetlerden kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın şekilde rahmet eyle. Muhakkak sen her şeye kadirsin. “

Hz. Muhammed'in Berat Kandili Duası

Hz. Muhammed, Berat gecesinde, kalplerin temizlenmesi, şirkten uzak durulması ve ne dünyada ne ahirette şaki (bedbaht) olmamak için özel bir dua okurdu. Bu dua, Berat Kandil’inin manevi atmosferine uygun bir şekilde, kulların Allah'tan af ve mağfiret dilemesini sağlar.