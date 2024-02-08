Nesli tükenmek üzere olan su samuruna araç çarptı, Aç kalan ayı fındık bahçesinde görüntülendi

Su samuru cansız halde bulundu
Kastamonu-Taşköprü kara yolu üzerinde nesli tükenmek üzere olan su samuruna araç çarptı. Kaza yapan araç olay yerinden ayrılırken, su samuru ise telef oldu. Kastamonu-Taşköprü kara yolu üzerinde 6’ncı kilometrede nesli tükenmek üzere olan su samuru görüldü. Bir duruşma için seyir halinde olan Avukat Ali Kargılı tarafından bulunan ve nesli tükenen su samuruna aracın çarptığı belirlendi. Özellikle sahil kesimlerinde ve denizde görülen su samurunun Kastamonu’nun iç kesimlerinde de görülmesi vatandaşları şaşırttı. Kaza yapan araç olay yerinden ayrılırken, görevliler tarafından aracın çarpması sonucu telef olan su samuru bulunduğu yerden alınarak gömüldü.
Fındık yiyen boz ayı şaşırttı
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde aç kalan boz ayı, fındık bahçelerinde yiyecek ararken cep telefonu ile görüntülendi. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde aç kalan bir boz ayı Aşadoğancılar Tekke Mahallesi'nde yiyecek ararken görüntülendi. Bahçede görülen ayı nedeniyle mahalleli tedirgin olurken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaptığı araştırmada, ayının bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Aç kalması nedeniyle şehre indiği tahmin edilen boz ayıyı görenler ise fındık bahçesinde yiyecek atıklarını yedikten sonra ayının ormanlık alana giderek gözden kaybolduğunu ifade etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.