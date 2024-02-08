200 liralık antifriz 200 bin liralık hasarı önler

Antifriz en önemli araç sıvısı

Araçların kışlık bakımları ciddi önem arz ediyor. Soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte uzmanlar, araç sahiplerine sık sık önemli uyarılarda bulunuyor. Kış aylarına girilmeden önce araçların gerekli bakımlarının yaptırılması gerektiğini ifade eden Araç Bakım Servis Müdürü Ümit Sel, "Zorlu kış şartlarına girilmeden önce araçlarda yapılması gereken bazı önemli noktalar var. Bunları hep söylüyoruz. En önemli konulardan bir tanesi antifriz, yani motor suyu” şeklinde konuştu.

Blok atlatan motor 200 bin lira hasar

Müdür Sel, "Eğer aracınızın motorunda sadece su var, antifriz yoksa donabiliyor. Sabahları biliyorsunuz eksi 2, eksi 3, eksi 5 derece soğuklarla uyanabiliyoruz. Yani motorda antifriz yoksa kesinlikle motor bloğunuza zarar veriyorsunuz. Ya radyatörü patlatıyor ya hortumları patlatıyor. Plastik aksama zarar veriyor veya alüminyum gövdeler radyatörlere zarar veriyor. O yüzden yaz ve kış mutlaka motor sularında antifriz kullanılmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Soğuk havalarda kışlık cam suyu kullanılması gerektiğini kaydeden Sel, "Yolda mağduriyet yaşamamaları açısından bunların mutlaka yapılmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.