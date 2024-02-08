Başkan Mustafa Altundal’dan, Boluspor-Kocaelispor maçı öncesi taraftara çağrı

Bolu'nun kalbi, yerel esnafın ve sporseverlerin birlikteliğiyle bir kez daha atıyor. Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altundal, şehrin ruhunu ve renklerini yansıtan bir adım atarak, yerel esnafı ve Boluspor taraftarlarını bir araya getiriyor.

Kırmızı beyaz aşkıyla çağrı

Kırmızı beyaz aşkıyla dolu bu çağrı, hem Boluspor'a destek olmayı hem de yerel dayanışmanın önemini vurguluyor.

Boluspor'a tam destek

Mustafa Altundal'ın liderliğinde, Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası, Boluspor'a olan bağlılığını güçlü bir şekilde gösterdi. Boluspor'un Kocaelispor ile yapacağı önemli maç öncesinde, oda üyelerine yönelik özel bir kampanya düzenledi.

Altundal’dan taraftara çağrı

Başkan Altundal, her zaman Boluspor'un yanında olduklarını belirterek, oda üyelerine maç biletlerinin ücretsiz olarak sunulacağını duyurdu.

“Sevincimiz de bir acımız da”

Zincir marketlerin aksine, yerel esnafın ve Bolu halkının her zaman birbirinin yanında olduğunu vurgulayan Altundal, "Her zaman söylediğim gibi bizim farkımız, zincir marketler çeker gider, Biz Bolu'nun çocukları burada iyi ve kötü günümüzde Bolu Halkı olarak yaşamaya devam ederiz. Bizim sevincimiz de bir, acımız da bir. Çünkü bizler Bolu'nun çocuklarıyız.

“Maç biletlerini hediye edeceğiz”

İşte bu bilinçle dün olduğu gibi Pazar günü de şehrimizin takımına, Bolusporumuza tribündeki yerimizi alarak sahip çıkacağız. Maça gitmek isteyen Oda Üyesi arkadaşlarımıza yine maç biletlerini Oda olarak hediye edeceğiz. Haydi bu memleketin öz evlatları; gün birlik günü. Gün kırmızı beyaz renklere sahip çıkma günü" dedi.

Esnaf ve taraftar el ele

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altundal'ın öncülüğünde, Bolu'nun manav ve pazarcı esnafı, Boluspor'a destek için bir araya geliyor. Boluspor'a olan bu destek, şehrin birlik ve beraberliğinin güzel bir örneğini teşkil ediyor.