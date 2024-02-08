Bolu-Ankara sınırında akıllara zarar kaza

Ankara-Bolu sınırında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Ankara-İstanbul karayolunda Ankara ile Bolu il sınırında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 NBH 56 plakalı otomobille karşı yönden gelen 06 DGG 781 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada H.U., A.M. ve M.E. hayatını kaybederken, N.M., M.Ö. ve S.İ. yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi. Güvenlik güçleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.