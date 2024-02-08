- Spor

Boluspor'da ekonomik zorluklarla mücadelede yaratıcı çıkış

ABONE OL Google News Sayfamız

Boluspor, ekonomik sıkıntılarla mücadele ederken yenilikçi bir projeye imza atıyor.

Boluspor'da ekonomik zorluklarla mücadelede yaratıcı çıkış mask
Boluspor'da ekonomik zorluklarla mücadelede yaratıcı çıkış
Boluspor'da ekonomik zorluklarla mücadelede yaratıcı çıkış
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Boluspor'un son dönemdeki finansal zorlukları, kulübün borç yükünün ağırlaştığını gösterdi. Kulüp Başkanı Savaş Abak'ın açıklamalarına göre, yaklaşık 80 milyon TL'lik borç yapılandırılmış ve ödenmiş durumda. Ancak, bu ödemeler kulübün mali durumunu zorlamaya devam ediyor. A takım statüsünde olmamasına rağmen 80 personelin maaş yükümlülüğü, kulübün üzerindeki mali baskıyı artırıyor.

Boluspor'da ekonomik zorluklarla mücadelede yaratıcı çıkış

Boluspor'dan örnek proje

Boluspor'un başlattığı "Bir Personel Bir Sponsor" projesi, yerel işletmelerin desteğini almayı amaçlıyor. Proje ile her ay bir personelin maaş ve diğer giderleri, bölgedeki firmalar tarafından üstlenilecek. Bu girişim, kulübün mali yükünün hafifletilmesi ve sürdürülebilir bir gelir kaynağı oluşturulması hedefini taşıyor.

Boluspor'da ekonomik zorluklarla mücadelede yaratıcı çıkış

İlk destekler geliyor

Projenin duyurulmasıyla birlikte, Boluspor Başkanı Savaş Abak ve yönetim kurulu üyeleri, Bolu'daki iş dünyası liderleriyle görüşmelere başladı. İlk olarak nakliye ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanları İlhan Bilen ve Mehmet Öztürk ziyaret edildi. Ziyarette, Öztürk Boluspor'da görev yapan bir personelin aylık maaşını karşılayacağını taahhüt etti.

Boluspor'da ekonomik zorluklarla mücadelede yaratıcı çıkış

Sürdürülebilir gelecek için birlikte hareket

Boluspor'un "Bir Personel Bir Sponsor" projesi, hem ekonomik zorluklarla mücadelede yenilikçi bir yaklaşım sergiliyor hem de yerel iş dünyası ile spor kulübü arasında güçlü bir dayanışma örneği oluşturuyor. Projenin başarısı, benzeri finansal sıkıntılar içinde olan diğer kulüplere de ilham kaynağı olabilir.

Boluspor'da ekonomik zorluklarla mücadelede yaratıcı çıkış

“Elimizden gelenin fazlasını yapacağız”

Mehmet Öztürk, yaptığı açıklamada, "Boluspor Başkanımız Savaş Abak ve yönetim kurulundaki arkadaşları bizleri ziyarete geldi. Ziyaretlerinden memnun kaldık. Başlattığı kampanyaya da destek olmak üzere elimizden gelenin fazlasını yapacağımızın sözünü verdik. Kampanya da çok güzel. Boluspor'umuzun zor şartlarda. Biz de bunu çok uygun gördük.

“Bir tane personelin giderlerini biz karşılayacağız”

Bir tane personelimizin bundan sonra maaş ve giderlerini inşallah nasip olursa biz karşılayacağız. Tabii Boluspor bizim göz bebeğimiz. Savaş başkanımız zaten elinden geleni yapıyor. İnşallah play-offlara doğru gidiyoruz. Bundan sonra da Boluspor’a başarılar diliyoruz. Tekrar belirtmek isterim ki, diğer iş insanlarının da bu kampanyaya destek vermelerini rica ediyorum. Boluspor bizim takımımız" dedi.

Başkan Savaş Abak’tan açıklamalar

Sözlerine firma yetkililerine teşekkür ederek başlayan Başkan Savaş Abak ise, "Sizlerin de bildiği gibi biz Trendyol 1. Ligdeyiz. Kulüplerin A takım harici yaklaşık 60 ile 110 kişi arası personeli var. Bizim kulübümüzün de yaklaşık 80 personeli var. Aşçısı, temizlikçisi, stadyum görevlileri, çim saha çalışanı ve fizyoterapistler olmak üzere kulübümüzde yaklaşık olarak 80 personel var. Mehmet ve İlhan ağabeyler geçen görüştüğümüzde sağ olsunlar bize destek vermişlerdi. '1 yıl boyunca 1 personelin ücretini biz ödeyelim' dediler. İlhan Bilen ve Mehmet Öztürk'e ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

 

Boluspor'da ekonomik zorluklarla mücadelede yaratıcı çıkış

 

 

 

 

# Boluspor, destek, VAR, gelir

08 Şub 2024 - 14:23 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

FIRSAT!! Toki 2. Etap ARAKAT 2+1 Daire. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Dairemiz Toki 2. Etap 1. Katta, ARAKAT dairedir. Cepheleri Aç...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL