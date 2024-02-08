Boluspor'da ekonomik zorluklarla mücadelede yaratıcı çıkış

Boluspor'un son dönemdeki finansal zorlukları, kulübün borç yükünün ağırlaştığını gösterdi. Kulüp Başkanı Savaş Abak'ın açıklamalarına göre, yaklaşık 80 milyon TL'lik borç yapılandırılmış ve ödenmiş durumda. Ancak, bu ödemeler kulübün mali durumunu zorlamaya devam ediyor. A takım statüsünde olmamasına rağmen 80 personelin maaş yükümlülüğü, kulübün üzerindeki mali baskıyı artırıyor.

Boluspor'dan örnek proje

Boluspor'un başlattığı "Bir Personel Bir Sponsor" projesi, yerel işletmelerin desteğini almayı amaçlıyor. Proje ile her ay bir personelin maaş ve diğer giderleri, bölgedeki firmalar tarafından üstlenilecek. Bu girişim, kulübün mali yükünün hafifletilmesi ve sürdürülebilir bir gelir kaynağı oluşturulması hedefini taşıyor.

İlk destekler geliyor

Projenin duyurulmasıyla birlikte, Boluspor Başkanı Savaş Abak ve yönetim kurulu üyeleri, Bolu'daki iş dünyası liderleriyle görüşmelere başladı. İlk olarak nakliye ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanları İlhan Bilen ve Mehmet Öztürk ziyaret edildi. Ziyarette, Öztürk Boluspor'da görev yapan bir personelin aylık maaşını karşılayacağını taahhüt etti.

Sürdürülebilir gelecek için birlikte hareket

Boluspor'un "Bir Personel Bir Sponsor" projesi, hem ekonomik zorluklarla mücadelede yenilikçi bir yaklaşım sergiliyor hem de yerel iş dünyası ile spor kulübü arasında güçlü bir dayanışma örneği oluşturuyor. Projenin başarısı, benzeri finansal sıkıntılar içinde olan diğer kulüplere de ilham kaynağı olabilir.

“Elimizden gelenin fazlasını yapacağız”

Mehmet Öztürk, yaptığı açıklamada, "Boluspor Başkanımız Savaş Abak ve yönetim kurulundaki arkadaşları bizleri ziyarete geldi. Ziyaretlerinden memnun kaldık. Başlattığı kampanyaya da destek olmak üzere elimizden gelenin fazlasını yapacağımızın sözünü verdik. Kampanya da çok güzel. Boluspor'umuzun zor şartlarda. Biz de bunu çok uygun gördük.

“Bir tane personelin giderlerini biz karşılayacağız”

Bir tane personelimizin bundan sonra maaş ve giderlerini inşallah nasip olursa biz karşılayacağız. Tabii Boluspor bizim göz bebeğimiz. Savaş başkanımız zaten elinden geleni yapıyor. İnşallah play-offlara doğru gidiyoruz. Bundan sonra da Boluspor’a başarılar diliyoruz. Tekrar belirtmek isterim ki, diğer iş insanlarının da bu kampanyaya destek vermelerini rica ediyorum. Boluspor bizim takımımız" dedi.

Başkan Savaş Abak’tan açıklamalar

Sözlerine firma yetkililerine teşekkür ederek başlayan Başkan Savaş Abak ise, "Sizlerin de bildiği gibi biz Trendyol 1. Ligdeyiz. Kulüplerin A takım harici yaklaşık 60 ile 110 kişi arası personeli var. Bizim kulübümüzün de yaklaşık 80 personeli var. Aşçısı, temizlikçisi, stadyum görevlileri, çim saha çalışanı ve fizyoterapistler olmak üzere kulübümüzde yaklaşık olarak 80 personel var. Mehmet ve İlhan ağabeyler geçen görüştüğümüzde sağ olsunlar bize destek vermişlerdi. '1 yıl boyunca 1 personelin ücretini biz ödeyelim' dediler. İlhan Bilen ve Mehmet Öztürk'e ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.