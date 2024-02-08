Dün açıklamıştık Boluspor transferi duyurdu: Boluspor Sırp forvet ile imzaları attı

Boluspor, transfer piyasasında önemli bir hamle yaparak Sırp golcü Petar Gigic'i kadrosuna kattı. Bolu Gündem ve Bolu Olay Gazetesi’nde dün yaptığımız "Sırbistan peşindeydi, Boluspor aldı getirdi!" başlıklı haberle duyurulan transfer, bugün resmiyete kavuştu.

Kimdir bu yeni gol makinesi?

7 Mart 1997 doğumlu Sırp futbolcu Petar Gigic, kariyerine Sırbistan'ın yeşil sahalarında başladı. Şimdiye kadar 184 maçta sahaya çıkan Gigic, 38 gol atma başarısı gösterirken, takım arkadaşlarına 14 kez gol pası verdi. Boluspor ile 1.5 yıllık anlaşmaya imza atan Gigic, takımın 9 numaralı formasını giyecek ve forvet hattında önemli bir güç olacak.

Boluspor'un hedefi net

Boluspor, Sırp golcü Petar Gigic ile gücüne güç katmayı amaçlıyor. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden kırmızı-beyazlılar, gol yollarında yaşadığı sıkıntıları Gigic'in transferiyle aşmayı hedefliyor. Gigic'in tecrübesi ve gol yeteneği, Boluspor'un ligdeki konumunu güçlendirecek ve takıma yeni bir dinamizm kazandıracak.

Boluspor taraftarı heyecanlı

Petar Gigic'in Boluspor'a katılması, takım taraftarlarında büyük bir heyecan yarattı. Sırbistan'dan gelen golcünün takıma katkı sağlayacağına ve kırmızı-beyazlıların ligdeki performansını üst seviyelere taşıyacağına inanılıyor. Gigic'in sahada sergileyeceği performans, Boluspor'un bu sezonki başarısında kilit bir rol oynayacak.