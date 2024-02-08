Bolu ormanlarında keşfedilen nadir tür şaşkınlık yarattı

Düzce Üniversitesi'nden bir grup akademisyen, Bolu ormanlarında yaptıkları araştırmalar sırasında Türkiye'de üçüncüsü bulunan bir kayın ağacı türünü keşfetti. Bu yeni tür, doğal bir melez olan Kırım kayını olarak tanımlanıyor ve Türkiye'nin nadir bulunan türleri arasında yer alıyor.

Kırım Kayını: Türkiye'nin Nadide Buluşu

Prof. Dr. Necmi Aksoy liderliğindeki ekip, dar bir yayılış alanına sahip olan Kırım kayınını keşfetti. Bu keşif, Türkiye'deki kayın ağacı çeşitliliğine önemli bir katkı sağlıyor. Kırım kayını, Doğu kayını ve Avrupa kayını arasında doğal bir melez olarak biliniyor ve 2020 yılında başlayan çalışmalar sonucunda tespit edildi.

Bolu Ormanlarındaki Araştırma ve Keşifler

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri, Bolu ormanlarında kayın türleri üzerine yoğun bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırmalar, Türkiye'deki kayın ağacı tür sayısının 3'e yükselmesine yol açtı.

Türkiye Florasına Katkı ve Koruma Önlemleri

Bu yeni kayıt, Türkiye florasındaki kayın cinsine ait tür sayısını 3'e çıkardı. Prof. Dr. Necmi Aksoy, Kırım kayınının Türkiye için nadir bulunan bir tür olduğunu ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre Kritik Tehlike Altında (CR) olarak listelenmesi gerektiğini belirtti. Akademisyenler, bu ender ağaç türünün popülasyonunun, sağlık durumunun ve üreme durumlarının belirlenmesi ve izlenmesi gerektiğini vurguluyor.