Erdoğan’ın Zonguldak'ta mitingi, Bolu’ya ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta miting verecek

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'de Zonguldak'a geleceğini ve Madenci Anıtı'nda bir miting düzenleyeceğini duyurdu. Bu ziyaret, şehir için büyük bir önem taşıyor ve tarihi bir miting olarak kayıtlara geçmeye hazırlanıyor.

Zonguldak tarihi bir gün için hazırlanıyor

Mustafa Çağlayan, Zonguldak'ın bu özel gün için hazırlandığını belirtti. Madenci Anıtı'ndaki miting alanının, Balık Pazarı ve Merkez Çarşısı'nın yıkılmasıyla daha büyük bir meydana dönüştürüldüğünü ve giriş çıkışların daha rahat hale getirildiğini ifade etti. Çağlayan, tüm Zonguldaklıları bu tarihi mitinge katılmaya davet etti.

Bolu'dan Zonguldak'a katılım olacak mı?

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner de, Bolu'dan Zonguldak mitingine davet olması halinde katılabileceklerini aksi halde Bolu’da seçim çalışmaları kapsamında yoğun bir program takip ettikleri için Bolu çalışmalarını yürütmeye devam edeceklerini belirtti. Güner, Erdoğan için “Reis herkesin kendi ilinde programını devam ettirmesini kendi çalışmasını yapmasını ister. O nedenle Zonguldak’a gitmemiz şart değil ancak elbette bir davet olursa komşu şehrimiz Zonguldak’a gidip destek vermekten onur duyarız” diye konuştu.

Erdoğan’ın Bolu mitingi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Şubat'ta Zonguldak'ta gerçekleştireceği mitingin ardından Bolu’ya geleceği söylemine ilişkin Güner, “Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın Bolu’ya Şubat ayı sonu ya da Mart ayı başı gelmesini programlıyoruz. Cumhurbaşkanımız da bu kapsamda müsait olduğu gün onu Bolu’da ağırlamak bizi çok mutlu edecek” dedi.

Mitingin önemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti, şehrin siyasi ve sosyal hayatında önemli bir yer tutuyor. Bu miting, sadece Zonguldak için değil, çevre iller için de büyük bir önem arz ediyor. Miting, bölgedeki vatandaşların Cumhurbaşkanı ile buluşmasına ve siyasi gündemi yakından takip etmesine olanak tanıyacak.