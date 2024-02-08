08 Şub 2024 - 21:30- Ekonomi G:

Merkez Bankası yılsonu enflasyon tahmininin yüzde 36 olarak sabit kaldı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2024, 2025 ve 2026 yılsonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle sabit kaldığını belirterek, “Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız” dedi.

Merkez Bankası yılsonu enflasyon tahmininin yüzde 36 olarak sabit kaldı mask
Merkez Bankası yılsonu enflasyon tahmininin yüzde 36 olarak sabit kaldı
Merkez Bankası yılsonu enflasyon tahmininin yüzde 36 olarak sabit kaldı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TCMB İdare Merkezinde düzenlenen Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısında, enflasyonun durumunu, enflasyona ilişkin öngörülerini, küresel ekonomik ve enflasyona dair gelişmeleri, para politikası stratejilerini ve aldıkları kararların finansal piyasalardaki etkilerini paylaşarak orta vadeli enflasyon tahminlerini ve ilerleyen dönemlere ilişkin değerlendirmeleri ele aldığı bir sunum yaptı.

Para politikası doğru yolda açıklaması

Merkez Bankası yılsonu enflasyon tahmininin yüzde 36 olarak sabit kaldı

TCMB Başkanı Karahan, burada yaptığı konuşmada, Merkez Bankası’nın görevinin fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu ve bu amaçla, 2023 yılı haziran ayında parasal sıkılaştırma sürecini başlattıklarını hatırlatarak, “Bu süreçte, politika faizini yüzde 8,5’den yüzde 45’e yükselttik. Miktarsal sıkılaştırma ve seçici kredi adımlarıyla parasal sıkılaştırmayı destekledik. Makroihtiyati çerçevede de sadeleştirme sürecini başlatarak piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırdık. Türk lirası mevduata geçişi teşvik ettik ve Türk lirası varlıklara olan talebi güçlendirdik. Bu politikaların sonucu olarak, bir önceki Rapor döneminden bu yana, hem reel hem de finansal göstergeler para politikamızın doğru yolda ilerlediğini teyit etmektedir” şeklinde konuştu.

Parasal sıkılığı korumakta kararlılık

Merkez Bankası yılsonu enflasyon tahmininin yüzde 36 olarak sabit kaldı

Uygulanan politikaların sonucu olarak, bir önceki Rapor döneminden bu yana, hem reel hem de finansal göstergeler para politikamızın doğru yolda ilerlediğini teyit ettiğini söyleyen Karahan, “Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Uyguladığımız politikalar etkisini göstermeye başlamakla beraber, kalıcı fiyat istikrarına ulaşana kadar, politika duruşumuzu sürdürerek enflasyonu tahmin ettiğimiz patikada düşürecek ve orta vadede ekonomimizi kalıcı fiyat istikrarına ulaştıracağız” diye konuştu.

Enflasyon tahminleri eski haliyle korundu

Merkez Bankası yılsonu enflasyon tahmininin yüzde 36 olarak sabit kaldı

Merkez Bankası’nın orta vadeli tahminlerini de paylaşan Karahan, bu tahminler oluşturulurken, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, ara hedeflere bağlılıklarını yansıtacak şekilde, para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği bir görünüm esas alındığını aktardı. Karahan, “Bu çerçevede 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle korunmuştur. 2024 yıl sonu tahmini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmini ise yüzde 14 olarak tahmin edilmektedir. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için yüzde 30 ve 42, 2025 yılı için ise yüzde 7 ve 21'e tekabül etmektedir. Enflasyonun 2026 yılını tek haneli seviyelere gerileyerek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Mayıs sonrasında enflasyonda hızlı düşüş iddiası

Karahan, yılın ilk yarısında, mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun ortalama olarak yüzde 4’ün altında, ocak hariç ise yüzde 3 civarında seyredeceğini öngördüklerini açıklayarak, “Enflasyonun tepe noktasına ulaşacağı mayıs sonuna kadar, ocak ayında olduğu gibi bazı geçici etkiler görülecektir. Mayıs sonrasında, yıllık manşet enflasyonda hızlı bir düşüş göreceğimiz, dezenflasyon dönemine gireceğiz. Bu dönemde olumlu yöndeki baz etkileri ve daha önemlisi enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün devamı etkili olacaktır. Bu süreçte, iç talepteki dengelenmenin devamı, ücret güncellemelerinin tamamlanmış olması ve manşet enflasyondaki düşüşün beklentilerde oluşturacağı ilave iyileşme önemli rol oynayacaktır” diye konuştu.

Enflasyon eğilimindeki iyileşme

Sıkı para politikası ve maliye politikasının eşgüdümünün katkısıyla, iç talepteki dengelenme sürecinin devam edeceğini de dikkati çeken Karahan, “Bu görünüm altında, çıktı açığı tahmini güncellememiz 2024 yılı enflasyon tahminimizi 0,4 puan artırıcı yönde etkilemiştir. Buna ek olarak, birim iş gücü maliyetinin, öngörülenin üzerinde gelen ücret artışları nedeniyle yükselmesi tahminimizi 1,5 puan yukarı yönlü etkilemiştir. Gıda fiyatları ve Türk lirası cinsi ithalat fiyatlarından gelen güncellemelerin toplam etkisi ise 1,4 puandır. Söz konusu yukarı yönlü etkilere karşın, enflasyonun ana eğilimindeki iyileşme tahminleri aşağı yönlü etkilemiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Karahan, parasal sıkılığın fiyatlama davranışlarına yansımasının, öngörülenden daha güçlü olduğunu da vurgulayarak, politika duruşlarının ara hedefleri doğrultusunda, bir önceki raporda öngörülenden daha uzun süre korunacak olması da ana eğilime olumlu yansıyacağını söyledi. Karahan, bu unsurların etkisinin, tahminlerini 3,2 puan düşürücü yönde olduğunu sözlerine ekledi.

Para politikalarına ilişkin değerlendirmeler

Karahan, enflasyon ve para politikalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, şu ifadelere yer verdi; “Yılın ilk yarısında, mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun ortalama olarak yüzde 4’ün altında, ocak hariç ise yüzde 3 civarında seyredeceğini öngörüyoruz. Enflasyonun tepe noktasına ulaşacağı mayıs sonuna kadar, ocak ayında olduğu gibi bazı geçici etkiler görülecektir. Mayıs sonrasında, yıllık manşet enflasyonda hızlı bir düşüş göreceğimiz, dezenflasyon dönemine gireceğiz. Bu dönemde olumlu yöndeki baz etkileri ve daha önemlisi enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün devamı etkili olacaktır. Bu süreçte, iç talepteki dengelenmenin devamı, ücret güncellemelerinin tamamlanmış olması ve manşet enflasyondaki düşüşün beklentilerde oluşturacağı ilave iyileşme önemli rol oynayacaktır. Böylelikle, mevsimsellikten arındırılmış ortalama aylık enflasyonun önce yüzde 2,5’in altına, yılın son çeyreğinde ise yüzde 1,5 civarına gerileyeceğini öngörüyoruz.”

Karahan, hizmetlerdeki katılığın da süreç içerisinde çözülmesi ve parasal duruşun hedeflerle uyumlu şekilde yönetilmeye devam edilmesiyle enflasyonun ana eğiliminde tarihsel ortalamalara gerileme sürecinin 2025'te de devam edeceğini belirtti.

# Türkiye, Türk

08 Şub 2024 - 21:30 - Ekonomi

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