- Çevre

Cemre nedir, Cemre’nin mitolojik tarihi, Türk ve Altay kültüründeki yeri

ABONE OL Google News Sayfamız

Havaların ısınmasıyla birlikte insanlar cemre ne zaman düşecek diye merak ediyor. Cemre nedir, Cemre düşmesi, Cemre cini, Cemre ne zaman düşecek, Cemre önce havaya mı düşecek, Cemre suya mı düşecek, Cemre önce kara mı düşecek? Haberimizde…

Cemre nedir, Cemre’nin mitolojik tarihi, Türk ve Altay kültüründeki yeri mask
Cemre nedir, Cemre’nin mitolojik tarihi, Türk ve Altay kültüründeki yeri
Cemre nedir, Cemre’nin mitolojik tarihi, Türk ve Altay kültüründeki yeri
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Cemre, baharın başlangıcını simgeleyen ve Türk ile Altay mitolojisinde derin kökleri olan bir fenomen. İlkbaharın gelişini müjdeleyen bu eski inanış, kültürel ve meteorolojik bir olay olarak yüzyıllardır varlığını sürdürmektedir.

Cemre'nin anlamı ve kökeni

Cemre nedir, Cemre’nin mitolojik tarihi, Türk ve Altay kültüründeki yeri

Cemre, ilkbaharın başlangıcında, yedişer gün arayla önce havada, sonra suda ve en son toprakta meydana geldiğine inanılan sıcaklık artışlarını ifade eder. Arapça kökenli bu kelime, kor halindeki ateşi simgeler. Aynı zamanda, Müslümanların hac sırasında Mina vadisinde attığı taşlardan oluşan yığınlara da cemre adı verilir. Bu kelimenin, Türk ve Altay halk kültüründe İmre (İmere veya Emire) adlı bir cinin neden olduğu sıcaklık artışlarıyla bağlantılı olduğu düşünülür.

Mitolojik inanışlar ve cemre

Cemre nedir, Cemre’nin mitolojik tarihi, Türk ve Altay kültüründeki yeri

Türk ve Altay mitolojisinde, İmre cininin ilkbaharda görünüp, göğe yükselerek titrek ışıklar saçtığına ve sonrasında buzları eritip toprağa girerek ısınmayı sağladığına inanılır. Bu inanış, baharın gelişini ve doğanın yeniden canlanışını temsil eder. Anadolu Türkçesindeki "Cemre" kelimesinin, bu mitolojik figürün adının zamanla değişmiş hali olduğu kabul edilir.

Cemre'nin takvimdeki yeri

Cemre nedir, Cemre’nin mitolojik tarihi, Türk ve Altay kültüründeki yeri

Meteorolojik bir olay olarak cemre, ilkbahardan önceki haftalarda sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen ısıtıcı güç olarak tanımlanır. İlk cemre genellikle 20 Şubat'ta havaya, ardından yedişer gün arayla suya ve toprağa düşer. Bu dönemler, kıştan bahara geçişin başlangıcını ve doğanın uyanışını simgeler.

Cemre ve kültürel ritüeller

Cemre nedir, Cemre’nin mitolojik tarihi, Türk ve Altay kültüründeki yeri

Türkiye ve Azerbaycan Türklerinde Nevruz Bayramı öncesinde yapılan "boz ayın dört çarşambası" uygulaması, cemre ile aynı kökten gelen "Cemle" kelimesiyle ifade edilir. Bu, yaratılışla ilgili eski inançlardan kaynaklanan bir ritüeldir. Cemre, aynı zamanda divan şairlerinin baharın gelmesi dolayısıyla önemli kişilere yazdıkları övgü şiirlerine de ilham kaynağı olmuştur.

Cemre'nin bilimsel ve kültürel önemiCemre nedir, Cemre’nin mitolojik tarihi, Türk ve Altay kültüründeki yeri

İstanbul'da yapılan 60 yıllık bir araştırma, cemrelerin kıştan bahara geçiş sırasında ortalama sıcaklık eğrilerinin yükselmeye başladığı dönemi belirlediğini ve mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık artışıyla çakıştığını ortaya koymuştur. Bu, cemrenin sadece bir kültürel inanış olmanın ötesinde, belirli bir iklimsel değişikliği de işaret ettiğini gösterir. Cemre, aynı zamanda tasavvufta temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden bir kavram olarak da yer alır.

Cemre, yüzyıllar boyunca hem kültürel hem de meteorolojik bir fenomen olarak varlığını sürdürmüş, baharın gelişini müjdeleyen bir işaret olarak kültürler arası bir köprü görevi görmüştür. Bu eski inanış, doğanın döngüsüne olan saygımızı ve mevsimlerin ritmini kutlama geleneğimizi yansıtan değerli bir kültürel mirastır.

 

# Türkiye, Türk

09 Şub 2024 - 00:00 - Çevre

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

FIRSAT!! Toki 2. Etap ARAKAT 2+1 Daire. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Dairemiz Toki 2. Etap 1. Katta, ARAKAT dairedir. Cepheleri Aç...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL