Bolu Belediye Meclis üyelerinden Özcan’a büyük tepki

Oylama sürecindeki usulsüzlükler

Bolu Belediye Meclisi'nin 07.02.2024 tarihli toplantısında, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın oylama sürecindeki usulsüzlükleri dikkat çekti. İkinci gündem maddesinin oylamasında "hayır" oylarını sormadan doğrudan kabul edildiğini ilan etmesi, Bolu Belediyesi Meclisi’ndeki AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Zafer Partili üyelerin tepkisine neden oldu. Bolu Belediyesi Meclis üyeleri Bolu Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Meclis üyelerinin tepkisi

Meclis üyelerinin, oylama usulüne sözlü olarak itiraz etmelerine rağmen, itirazların dikkate alınmaması ve oylamanın hızla diğer maddelere geçilmesi, meclis içindeki demokratik işleyişin ciddi şekilde zarar gördüğünü gösterdi. Bu durum, meclis üyeleri arasında şiddetli itirazlara ve sonrasında oturuma ara verilmesine yol açtı.

Hukukun açıkça çiğnenmesi

Bolu Belediye Meclis üyeleri adına konuşan AK Parti Grup Başkanı Uğur Akbay, Belediye Kanunu ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'ne göre, oylama sürecinde çoğunluk olup olmadığı konusunda tereddüt oluşması durumunda yeniden oylama yapılması veya açık oylamaya geçilmesi gerektiğinin belirtilmesine rağmen Başkan Özcan'ın bu emredici hukuk kurallarını açıkça çiğnediğini hukuki süreçlerin ihlal edildiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Seçmen iradesinin gasp edilmesi

Akbay, “Oylama sonucunda, 16 "hayır" oyuna karşın 13 "kabul" oyu olmasına rağmen, Başkan Özcan'ın kararı "kabul edilmiştir" şeklinde ilan etmesi, seçmen iradesinin açıkça gasp edildiğini gösterdi. Bu durum, Bolu halkının iradesine saygı gösterilmemesi olarak değerlendirildi ve büyük tepki topladı” dedi.

İdari ve cezaî yollara başvuru

Yaşanan bu hukuksuz uygulamaya karşı, meclis üyeleri tarafından idari ve cezaî yollara başvurulacağı ve Bolu Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. Bu adım, demokratik süreçlerin korunması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması adına atılan önemli bir adım olarak görüldü.