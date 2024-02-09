Türkiye'de 580 bin dönüm, Adana'da ise geçen yıla oranla yüzde 10 artarak 145 bin dönüm alanda üretimi yapılan ürün bu sene dönüm başına ortalama 5 ton verim alınıyor. Yüreğir ilçesinde yetişen ürünler yurt içinde tüketilmesinin yanında Rusya’ya, Doğu Avrupa'ya ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor. Bahçede fiyatlar ise 4 ile 5 lira arasında değişiyor.
09 Şub 2024 - 09:00- Çevre Güncelleme:
'Smith red blood' Türkiye’de üretiliyor, yurt dışında yoğun talep görüyor
Türkiye'de 580 bin dönüm, Adana'da ise geçen yıla oranla yüzde 10 artarak 145 bin dönüm alanda üretimi yapılan ürün bu sene dönüm başına ortalama 5 ton verim alınıyor. Yüreğir ilçesinde yetişen ürünler yurt içinde tüketilmesinin yanında Rusya’ya, Doğu Avrupa'ya ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor. Bahçede fiyatlar ise 4 ile 5 lira arasında değişiyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.