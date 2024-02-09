'Smith red blood' Türkiye’de üretiliyor, yurt dışında yoğun talep görüyor

Türkiye'de 580 bin dönüm, Adana'da ise geçen yıla oranla yüzde 10 artarak 145 bin dönüm alanda üretimi yapılan ürün bu sene dönüm başına ortalama 5 ton verim alınıyor. Yüreğir ilçesinde yetişen ürünler yurt içinde tüketilmesinin yanında Rusya’ya, Doğu Avrupa'ya ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor. Bahçede fiyatlar ise 4 ile 5 lira arasında değişiyor.