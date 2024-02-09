Bolu ve çevresinde hava durumu tahmini: 9-10- 11 Şubat 2024

Mevsim normalleri içinde sıcaklık dalgalanmaları

Gündüzleri 12 ile 22 derece arasında değişkenlik gösteren sıcaklıklar, gece saatlerinde ise 0 ile 13 derece arasında bir serinliğe işaret ediyor. Bu sıcaklık değişimleri, özellikle katmanlı giyim tekniklerinin önemini bir kez daha vurguluyor. Soğuk sabah ve akşamlar için ekstra katmanlar, bölge halkı ve ziyaretçiler için önemli bir konfor sağlıyor.

Güneşli günler ve rüzgârın soğuk yüzü

Meteoroloji uzmanları, güneşli günlerin tadını çıkarırken, rüzgârın soğutucu etkisine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtiyor. Özellikle gece saatlerinde meydana gelen sıcaklık düşüşleri, dışarıda vakit geçirecek olanlar için ekstra önlem almayı gerektiriyor. Rüzgâra karşı korunmak, mevsime uygun kıyafet seçimi kadar önem taşıyor.

Doğa tutkunları için ideal koşullar

Bolu ve çevresinde hâkim olacak güneşli ve parçalı bulutlu hava, doğa severler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Açık havada vakit geçirmek ve bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek için ideal şartlar mevcut. Bu özel günler, doğa yürüyüşleri, piknik ve fotoğraf çekimi için kaçırılmaması gereken bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor.

Bolu ve çevresinde 9-10-11 Şubat 2024 tarihlerinde beklenen hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu gökyüzüyle dikkat çekiyor. Gündüz ve gece sıcaklık farklılıkları, rüzgâra karşı alınacak önlemlerle birlikte, bölgeyi ziyaret edecek olanlara giyim ve dışarıda vakit geçirme konusunda önemli ipuçları veriyor.

İşte il il hava durumu tahmini

9 Şubat 2024 Cuma Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 16°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu

Kocaeli; En yüksek: 18°C En düşük: 10°C Parçalı Bulutlu

Sakarya; En yüksek: 19°C En düşük: 10°C Parçalı Bulutlu

Düzce; En yüksek: 18°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu

9 Şubat 2024 Cuma Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 13°C En düşük: 8°C Parçalı Bulutlu

Zonguldak: En yüksek: 18°C En düşük:12°C Parçalı Bulutlu

Ankara; En yüksek: 12°C En düşük: 6°C Hafif Yağmurlu

Bartın; En yüksek: 19°C En düşük: 13°C Parçalı Bulutlu

Karabük; En yüksek: 17°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu

Kastamonu; En yüksek: 14°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu

10 Şubat 2024 Cumartesi Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 19°C En düşük: 12°C Güneşli

Kocaeli; En yüksek: 19°C En düşük: 9°C Güneşli

Sakarya; En yüksek: 20°C En düşük: 9°C Güneşli

Düzce; En yüksek: 20°C En düşük: 11°C Güneşli

10 Şubat 2024 Cumartesi Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 13°C En düşük: 7°C Güneşli

Zonguldak: En yüksek: 20°C En düşük: 12°C Güneşli

Ankara; En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Güneşli

Bartın; En yüksek: 22°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu

Karabük; En yüksek: 15°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu

Kastamonu; En yüksek: 15°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu

11 Şubat 2024 Pazar Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 16°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu

Kocaeli; En yüksek: 16°C En düşük: 8°C Güneşli

Sakarya; En yüksek: 20°C En düşük: 10°C Güneşli

Düzce; En yüksek: 16°C En düşük: 8°C Güneşli

11 Şubat 2024 Pazar Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Güneşli

Zonguldak: En yüksek: 17°C En düşük: 11°C Güneşli

Ankara; En yüksek: 13°C En düşük: 3°C Güneşli

Bartın; En yüksek: 15°C En düşük: 0°C Güneşli

Karabük; En yüksek: 15°C En düşük: 6°C Puslu

Kastamonu; En yüksek: 13°C En düşük: 3°C Güneşli