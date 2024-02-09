Bolu ve çevresinde hava durumu tahmini: 9-10- 11 Şubat 2024

Mevsim normalleri içinde sıcaklık dalgalanmaları
Gündüzleri 12 ile 22 derece arasında değişkenlik gösteren sıcaklıklar, gece saatlerinde ise 0 ile 13 derece arasında bir serinliğe işaret ediyor. Bu sıcaklık değişimleri, özellikle katmanlı giyim tekniklerinin önemini bir kez daha vurguluyor. Soğuk sabah ve akşamlar için ekstra katmanlar, bölge halkı ve ziyaretçiler için önemli bir konfor sağlıyor.
Güneşli günler ve rüzgârın soğuk yüzü
Meteoroloji uzmanları, güneşli günlerin tadını çıkarırken, rüzgârın soğutucu etkisine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtiyor. Özellikle gece saatlerinde meydana gelen sıcaklık düşüşleri, dışarıda vakit geçirecek olanlar için ekstra önlem almayı gerektiriyor. Rüzgâra karşı korunmak, mevsime uygun kıyafet seçimi kadar önem taşıyor.
Doğa tutkunları için ideal koşullar
Bolu ve çevresinde hâkim olacak güneşli ve parçalı bulutlu hava, doğa severler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Açık havada vakit geçirmek ve bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek için ideal şartlar mevcut. Bu özel günler, doğa yürüyüşleri, piknik ve fotoğraf çekimi için kaçırılmaması gereken bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor.
Bolu ve çevresinde 9-10-11 Şubat 2024 tarihlerinde beklenen hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu gökyüzüyle dikkat çekiyor. Gündüz ve gece sıcaklık farklılıkları, rüzgâra karşı alınacak önlemlerle birlikte, bölgeyi ziyaret edecek olanlara giyim ve dışarıda vakit geçirme konusunda önemli ipuçları veriyor.
İşte il il hava durumu tahmini
9 Şubat 2024 Cuma Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 16°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu
Kocaeli; En yüksek: 18°C En düşük: 10°C Parçalı Bulutlu
Sakarya; En yüksek: 19°C En düşük: 10°C Parçalı Bulutlu
Düzce; En yüksek: 18°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu
9 Şubat 2024 Cuma Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 13°C En düşük: 8°C Parçalı Bulutlu
Zonguldak: En yüksek: 18°C En düşük:12°C Parçalı Bulutlu
Ankara; En yüksek: 12°C En düşük: 6°C Hafif Yağmurlu
Bartın; En yüksek: 19°C En düşük: 13°C Parçalı Bulutlu
Karabük; En yüksek: 17°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu
Kastamonu; En yüksek: 14°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu
10 Şubat 2024 Cumartesi Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 19°C En düşük: 12°C Güneşli
Kocaeli; En yüksek: 19°C En düşük: 9°C Güneşli
Sakarya; En yüksek: 20°C En düşük: 9°C Güneşli
Düzce; En yüksek: 20°C En düşük: 11°C Güneşli
10 Şubat 2024 Cumartesi Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 13°C En düşük: 7°C Güneşli
Zonguldak: En yüksek: 20°C En düşük: 12°C Güneşli
Ankara; En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Güneşli
Bartın; En yüksek: 22°C En düşük: 12°C Parçalı Bulutlu
Karabük; En yüksek: 15°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu
Kastamonu; En yüksek: 15°C En düşük: 7°C Parçalı Bulutlu
11 Şubat 2024 Pazar Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 16°C En düşük: 11°C Parçalı Bulutlu
Kocaeli; En yüksek: 16°C En düşük: 8°C Güneşli
Sakarya; En yüksek: 20°C En düşük: 10°C Güneşli
Düzce; En yüksek: 16°C En düşük: 8°C Güneşli
11 Şubat 2024 Pazar Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 13°C En düşük: 6°C Güneşli
Zonguldak: En yüksek: 17°C En düşük: 11°C Güneşli
Ankara; En yüksek: 13°C En düşük: 3°C Güneşli
Bartın; En yüksek: 15°C En düşük: 0°C Güneşli
Karabük; En yüksek: 15°C En düşük: 6°C Puslu
Kastamonu; En yüksek: 13°C En düşük: 3°C Güneşli
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.