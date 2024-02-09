Bolu ve çevresinde elektrik kesintisi: Kesintiden nasıl etkileneceksiniz?

SEDAŞ'tan hayati altyapı yenileme çalışması

SEDAŞ, bu planlı kesintilerle Bolu ve çevresindeki elektrik altyapısında kapsamlı bir iyileştirme ve güçlendirme çalışması gerçekleştirecek. Altyapıdaki potansiyel sorunların giderilmesini ve daha dayanıklı bir elektrik sistemini hedefleyen bu adım, bölge sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı vaat ediyor.

Etkilenecek bölgeler ve zamanlamalar

Bolu'da yaşayan vatandaşlar, SEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden kesintiden etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirler. Bu bilgiler, vatandaşların günlük planlarını elektrik kesintisi göz önünde bulundurularak yapmalarına olanak tanıyacak.

Kesinti sürecinde alınması gereken önlemler

SEDAŞ, kesinti süresince herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri aldığını duyurdu. Vatandaşların, acil durumlar için şirketin iletişim kanallarını kullanmaları ve kesinti süresince önerilen önlemlere uyarak hazırlıklı olmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi için hazırlık önerileri

9 ve 10 Şubat'ta Bolu'da yaşanacak olan planlı elektrik kesintilerine karşı SEDAŞ tarafından sunulan hazırlık önerilerine dikkat edilmesi gerekiyor. Bu kesintiler, bölgenin elektrik altyapısını daha da güçlendirmek adına önemli bir adımdır.

SEDAŞ'tan önemli bilgilendirme

Bolu ve çevresinde 9 ve 10 Şubat 2024 tarihlerinde yaşanacak planlı elektrik kesintileri, SEDAŞ'ın altyapı iyileştirme ve güçlendirme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Bu dönemde Bolu sakinlerinin kesinti programı ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi sahibi olması büyük önem taşıyor.