09 Şub 2024 - 08:00- Güncel G:

Bolu ve çevresinde elektrik kesintisi: Kesintiden nasıl etkileneceksiniz?

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Bolu ve çevresi, 9 ve 10 Şubat 2024 tarihlerinde, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) tarafından yürütülen bakım ve onarım çalışmaları kapsamında önemli elektrik kesintilerine sahne olacak. Bu planlı kesintiler, Bolu Merkez, Mengen, Göynük ve Mudurnu bölgelerini kapsayacak şekilde, bölgenin elektrik altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. İşte bu kesintilerle ilgili Bolu sakinlerinin bilmesi gereken her şey.

Bolu ve çevresinde elektrik kesintisi: Kesintiden nasıl etkileneceksiniz? mask
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SEDAŞ'tan hayati altyapı yenileme çalışması

SEDAŞ, bu planlı kesintilerle Bolu ve çevresindeki elektrik altyapısında kapsamlı bir iyileştirme ve güçlendirme çalışması gerçekleştirecek. Altyapıdaki potansiyel sorunların giderilmesini ve daha dayanıklı bir elektrik sistemini hedefleyen bu adım, bölge sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı vaat ediyor.

Etkilenecek bölgeler ve zamanlamalar

Bolu'da yaşayan vatandaşlar, SEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden kesintiden etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirler. Bu bilgiler, vatandaşların günlük planlarını elektrik kesintisi göz önünde bulundurularak yapmalarına olanak tanıyacak.

Kesinti sürecinde alınması gereken önlemler

SEDAŞ, kesinti süresince herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri aldığını duyurdu. Vatandaşların, acil durumlar için şirketin iletişim kanallarını kullanmaları ve kesinti süresince önerilen önlemlere uyarak hazırlıklı olmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi için hazırlık önerileri

9 ve 10 Şubat'ta Bolu'da yaşanacak olan planlı elektrik kesintilerine karşı SEDAŞ tarafından sunulan hazırlık önerilerine dikkat edilmesi gerekiyor. Bu kesintiler, bölgenin elektrik altyapısını daha da güçlendirmek adına önemli bir adımdır.

SEDAŞ'tan önemli bilgilendirme

Bolu ve çevresinde 9 ve 10 Şubat 2024 tarihlerinde yaşanacak planlı elektrik kesintileri, SEDAŞ'ın altyapı iyileştirme ve güçlendirme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Bu dönemde Bolu sakinlerinin kesinti programı ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi sahibi olması büyük önem taşıyor.

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUMENGENAFŞAR, BALATOGLU, ÇAMLI KÖY, ELEMEN, HACIMEHMETOGLU, HAYRANLAR, KARAHÜSEYINLER, KESEROĞLU, KULAKSIZOĞLU, MERKEZ, SEVKIOGLU, ŞABANLAR, ŞAHBAZLAR, TURNA, YUNUSLARAFŞAR KÖYÜ YOLU, BALATOGLU MAHALLE YOLU, ÇAMLI KÖY MAH, ELEMEN KÖYÜ YOLU, HACIMEHMETOGLU MAHALLE YOLU, HAYRANLAR KÖYÜ YOLU, HAYRANLAR MERKEZ KÖY YOLU, KARAHÜSEYINLER MAHALLE YOLU, KAYABAŞI KÖYÜ YOLU, KESEROĞLU, SEVKIOGLU MAHALLE YOLU, ŞAHBAZLAR KÖYÜ YOLU, TURNA KÖYÜ, TURNA KÖYÜ ŞABANLAR MAH, TURNA KÖYÜ YOLU, YUNUSLAR MAHALLE YOLU09.02.202409:0017:00
BOLUMERKEZASAGISOKU, AŞAĞISOKU, KARACAAĞAÇ, KURUÇAY3632 SoK., BILDIRCIN SK., BOLU CEZA İNFAZ KURUMLARI KAMP, BOLU F TİPİ KAPALI CEZAEVİ İÇİ, CEMİL ÖZBİLEN SK., D. 100 KARAYOLU CD., D.100 KARAYOLU_4, D-100 KARAYOLU_1, D-100KARAYOLU CD., ENDÜSTRİ SK., GALERİCİLER SK., GÜLBAHÇE SK., GÜLDESTE SK., IHSAN ALPMAN, İHSAN ALPMAN SK., KADIR KOCAELI, KADİR KOCAELİ SK., KURUÇAY PARKI İÇİ YOLU, PETROL, PETROL SK., SERT SK., SÜLÜN, SÜLÜN SK., ŞEHİT ÜMİT ÇETİNGÖZ SK., TUNALI HILMI, TUNALI HİLMİ CD., YAYLA YOLU SK., YILMAZLAR SK., ZUHURI DANISMAN, ZUHURİ DANIŞMAN SK.10.02.202410:0013:00
BOLUMERKEZALPAĞUTBEYAKÇAM SK., ALPER SK.09.02.202410:0014:30
BOLUMERKEZBAHÇEKÖY MEZRASI, MERKEZ, OĞULDURUK MERKEZ, TATLAR, YAZIÖRENAHMETLER MERKEZ KÖY YOLU, BAHÇEKÖY KAHYALAR, BAHÇEKÖY KÖY YOLU, BAHÇEKÖY KÖYÜ YOLU, BAHÇEKÖY MEVKİİ, KÜME EVLER, OĞULDORUK YOLU, OĞULDURUK KÖY SOKAĞI, OĞULDURUK KÖYÜ YOLU, TATLAR KÖY YOLU, TATLAR KÖYÜ, YAZIÖREN KÖYÜ, YAZIÖREN KÖYÜ YOLU09.02.202409:0012:30
BOLUMUDURNUHÜSAMETTİNDERE, YENI, YENİHÜSAMETTINDERE KÖY YOLU, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ YOLU, HÜSAMETTİNDERE YENİ YERLEŞİM, YENI YERLESIM YERI MAHALLE YOLU09.02.202409:3012:30
BOLUMUDURNUAKBASLAR, AKBAŞLAR, DERE, DODORAZ, DOLAYÜZ, GELINÖZÜ, GELİNÖZÜ, KARACAKAYA, KARŞIKÖY, KAYGANA, MUSALLA, SEYRANCIK, YILDIRIM BAYAZIDAKBASLAR MAHALLE YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, ÇİFTLİK 1. SK., DERE MAHALLE YOLU, DODORAZ MAHALLE YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ AKBAŞLAR, DOLAYÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ YOLU, DOLAYÜZ MAHALLE YOLU, GELINÖZÜ KÖY YOLU, GELİNÖZÜ KÖYÜ ALIÇ MAH., GELİNÖZÜ KÖYÜ YOLU, HASAN KAHYALAR KÜME EVLER, KABACADİBİ KÜME EVLER, KARŞIKÖY KÖYÜ YOLU, MERKEZ, MERKEZ KÜME EVLER, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU, ORMANPINAR_YAYLACILAR MAH, PAZARYERİ SK., POYRAZ 1. SK., ŞAMULALAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, YUKARI KARACAKAYA, YUKARI KARACAKAYA KÜME EVLER10.02.202409:3017:00
BOLUGÖYNÜKKARAALİLER, MANTARLAR, YAHYALARKARAALİLER KÖYÜ MANTARLAR MAH, KARAALİLER KÖYÜ YOLU, YAHYALAR MAHALLE YOLU10.02.202410:3017:30
BOLUMERKEZAVDANAVDAN KÖYÜ YOLU10.02.202409:3017:00
BOLUMENGENARAK, KANCILAR, KARACALAR, KORKUTLAR, MERKEZ, SARIKADILAR, TÜRKMENLERARAK KÖY YOLU, ARAK KÖYÜ YOLU, ESKİPAZAR MENGEN YOLU, KANCILAR, KARACALAR KÖYÜ YOLU, KORKUTLAR YOLU, SARIKADILAR KÖY YOLU, SARIKADILAR KÖYÜ YOLU, TÜRKMENLER MAHALLE YOLU10.02.202410:0017:00

# Yaşam, 100

09 Şub 2024 - 08:00 Bolu- Güncel

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